Наземную границу Беларуси оставили закрытой на второй год 21.12.2021, 13:45

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иллюстрационное фото: Onliner

Чиновники заявили, что «послаблений не предвидится».

Год назад, 21 декабря 2020 года, начали действовать новые правила при выезде из Беларуси. В целях «предотвращения распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» для ряда граждан приостановили выезд из страны через наземные пункты пропуска. И уже год белорусам, чтобы поехать в соседнюю страну «по земле», нужны основания: командировка, приглашение на работу, лечение и так далее.

Журналисты zerkalo.io позвонили на горячие линии Минздрава и Госпогранкомитета, чтобы узнать, будут ли послабления при пересечении границы спустя год и как долго белорусам придется жить с ограничениями на выезд.

Звонок в Госпогранкомитет был коротким и не очень информативным. Нам лишь сообщили, что «ограничительные меры установлены Советом Министров Республики Беларусь», поэтому при пропуске граждан на границе руководствуются решением Совмина. И о том, ослабят ли ограничения, там не знают.

На горячей линии Минздрава очень долго рассказывали, что ограничительные меры сейчас вводят все страны, и ничего необычного в этом нет. Когда наконец удалось объяснить, что интересует именно выезд из Беларуси, ответ был такой: «В ближайшем будущем не знаю, потому что ситуация по миру достаточно серьезная, и пока что никаких послаблений не будет. Появляются новые штаммы».

При этом сегодня, 21 декабря, Министерство здравоохранения опубликовало у себя в телеграм-канале объяснение к постановлению Совета Министров о смягчении требований для самоизоляции. Так, отменили изоляцию для контактных лиц 1 и 2 уровней и людей, приезжающих в Республику Беларусь. Теперь самоизоляция обязательна только для тех, кому поставлен диагноз COVID-19. К тому же в нашей стране с 22 октября отменили обязательный масочный режим, исключив из санитарных норм требование носить маски при посещении объектов, организаций и в транспорте.

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