Оливье как предмет роскоши Telegram-канал «СерпомПо»

21.12.2021, 13:52

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Главные новогодние яства россиян подорожали куда выше инфляции.

Вот и вам и итоги года в России. И повышение уровня жизни дорогих россиян, и героическая борьба с инфляцией, и снижение цен на борщевой набор (картошка, моркошка, свекла).

Главные новогодние яства россиян подорожали куда выше инфляции: оливье - на 15%, селедка под шубой – на 16%. Для сравнения в прошлом году они тоже дорожали на 6,8% и 8% соответственно.

Такими темпами незамысловатые новогодние салатики станут для россиян таким же недоступным лакомством, как фуагра или паштет с трюфелями.

Вообще же 20 лет путинского правления дались стране не даром. С 2000 года индекс оливье (стоимость условного тазика салата) в долларовом выражении вырос более чем в 2 раза.

Вопрос: стала ли основная масса россиян жить вдвое лучше? Ответ в комментарии читателя на одном популярном сайте, спешно затертом модераторами. Народ смотрит на ценники в магазинах и думает: может, Путину лучше было не вычищать агентов ЦРУ из российского правительства?

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