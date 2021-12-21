Польская прокуратура предъявила сбежавшему в Беларусь дезертиру обвинение 21.12.2021, 13:59

1,116

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

21 декабря стало известно, что польская прокуратура предъявила обвинения бежавшему в Беларусь польскому солдату Эмилю Чечко.

Его обвинили в дезертирстве. Постановление о предъявлении обвинений выдала польская районная прокуратура в Белостоке. Об этом сообщилa пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж, передает PAP.

«Это еще один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства», — сказала она.

Теперь Чечко грозит до 10 лет лишения свободы.

Скшиняж добавила, что «действия прокуратуры будут направлены на розыск подозреваемого с целью осуществления с его участием процессуальных действий и привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление».

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал «о проблемах с законом» у Чечко.

«У солдата, который пропал вчера, были серьезные проблемы с законом, и он подал заявление об увольнении из армии. Он не должен был быть направлен на пограничную службу. Я потребовал объяснений, кто виноват», — написал Блащак в своем твиттер-аккаунте.

Как заявила Gazeta Wyborcza, по неофициальной информации этот «солдат был арестован 11 декабря за употребление спиртных напитков с концентрацией почти 1,5 промилле и находился под воздействием марихуаны. После этого инцидента он вернулся в строй на польско-белорусской границе».

О проблемах у солдата также написало издание rmf24.pl. Там утверждают, что «его начальство это знало, но ждало, пока тот сам уйдет со службы. Ему оставалось служить несколько дней. Солдат скрылся со своего поста, оставив пистолет. Поиски длились несколько часов».

Также польские СМИ писали, что его судили за то, что весной 2021-го он избил свою мать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».