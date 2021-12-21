Танкер с нефтью заблокировал движение через Босфор
- 21.12.2021, 14:13
Корабль под флагом Хорватии стал дрейфовать из-за поломки рулевого управления.
Нефтяной танкер RAVA под флагом Хорватии стал дрейфовать из-за поломки рулевого управления. Его остановили буксиры береговой охраны за 300 метров до берега, сообщает ТАСС.
В администрации Стамбула заявляют, что загрязнения окружающей среды не произошло, и инцидент с танкером не привел к человеческим жертвам.
Движение через пролив обещают восстановить в ближайшее время.