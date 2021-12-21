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Танкер с нефтью заблокировал движение через Босфор

  • 21.12.2021, 14:13
Танкер с нефтью заблокировал движение через Босфор
фото: pixabay.com

Корабль под флагом Хорватии стал дрейфовать из-за поломки рулевого управления.

Нефтяной танкер RAVA под флагом Хорватии стал дрейфовать из-за поломки рулевого управления. Его остановили буксиры береговой охраны за 300 метров до берега, сообщает ТАСС.

В администрации Стамбула заявляют, что загрязнения окружающей среды не произошло, и инцидент с танкером не привел к человеческим жертвам.

Движение через пролив обещают восстановить в ближайшее время.

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