Танкер с нефтью заблокировал движение через Босфор 21.12.2021, 14:13

фото: pixabay.com

Корабль под флагом Хорватии стал дрейфовать из-за поломки рулевого управления.

Нефтяной танкер RAVA под флагом Хорватии стал дрейфовать из-за поломки рулевого управления. Его остановили буксиры береговой охраны за 300 метров до берега, сообщает ТАСС.

В администрации Стамбула заявляют, что загрязнения окружающей среды не произошло, и инцидент с танкером не привел к человеческим жертвам.

Движение через пролив обещают восстановить в ближайшее время.

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