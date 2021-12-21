Сколько задолжали белорусские предприятия? 21.12.2021, 14:20

иллюстрационное фото: VB.BY

Среди территорий самые крупные суммарные долги показал Минск.

Суммарные долги белорусских флагманов превысили 160 млрд BYN. Это самая свежая величина, озвученная в официальной статистике. В Минэкономики прогнозировали, что ВВП страны в 2021-м будет меньше этой суммы, пишет сайт banki24.by.

К 1 ноября суммарные долги крупных и средних компаний Беларуси составили 160,2 млрд BYN. Согласно постановлению Минэкономики №4 от 12 марта 2021 года ВВП Беларуси за 2021 год ожидался на уровне 158,5 млрд BYN.

Суммарные долги по структуре состоят из задолженности по кредитам и займам и кредиторской задолженности. По оценке Белстата, долги по кредитам и займам на отчетную дату достигли 93,2 млрд BYN, по кредиторке – 67 млрд BYN.

Суммарные долги компаний могут быть просроченными. Напомним, просроченная задолженность – это задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и/или актами законодательства. На 1 ноября такая задолженность составила 10,1 млрд BYN, в том числе по кредитам и займам – 2,3 млрд BYN, по кредиторке – 7,8 млрд BYN.

Среди территорий самые крупные суммарные долги показал Минск – 43,6 млрд BYN, из которых 22,2 млрд BYN приходилось на кредиторку, а 21,4 млрд BYN – на кредиты и займы.

Наибольший долг в регионах накопили флагманы Гродненской области – 27,8 млрд BYN. С начала года на Гродненщине суммарные обязательства крупных и средних компаний увеличились на 9,8%.

В Брестской области суммарные долги составили 10,3 млрд BYN, в Витебской – 14,3 млрд BYN, в Гомельской – 23,2 млрд BYN, в Минской – 27,6 млрд BYN, в Могилевской – 13,3 млрд BYN. Последнее место Брестчины по сумме накопленного долга видимо связано с меньшими масштабами комплексной модернизации на заемные ресурсы.

Больше половины суммарных обязательств флагманов экономики на отчетную дату обеспечила промышленность – 91,3 млрд BYN. С начала года долги промышленников выросли на 18,4%. Промышленность также лидирует среди отраслей по накопленной сумме просроченного долга – 4,4 млрд BYN.

Внутри промышленности самые крупные обязательства легли на обрабатывающие отрасли – 66,1 млрд BYN, из которых 4,1 млрд BYN были просрочены на отчетную дату. По энергетике суммарные долги составили 21,3 млрд BYN, по добывающим производствам – 3,5 млрд BYN.

У флагманов сельского хозяйства совокупные долги достигли 16,2 млрд BYN, из них 3 млрд BYN находились в просроченном состоянии. По строительному сектору суммарные долги составили 7,8 млрд BYN, в оптовой торговле – 7,7 млрд BYN, в розничной торговле (ритейле) – 10,4 млрд BYN, на транспорте – 7,1 млрд BYN, в секторе информации и связи – 3,2 млрд BYN, по финансовой и страховой отрасли – 3,9 млрд BYN.

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