«Когда увидели польские купюры, положили ему в рот и приказали есть» 13 21.12.2021, 14:27

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Мигранты рассказали польским врачам шокирующие истории о бесчинствах белорусских силовиков.

Польская Gazeta Wyborcza поговорила с врачами, работающими в больницах на польско-белорусском пограничье. Они рассказали о том, в каком состоянии к ним поступают мигранты с Востока, попавшие в Польшу через белорусскую границу. Их рассказы шокируют.

В больнице в Бельске Подляском работает доктор Арсалан Азадин. Курд, живет в Польше 40 лет.

— Все просят об одном: "Чтобы только не возвращаться туда", — говорит доктор Азадин. — "Туда" — в Беларусь. Говорят: "Лучше умрем, чем вернемся за проволоку". Потому что они делят мир на тот, что перед пограничной проволокой, и дальше.

Доктор рассказывает, что большинство его нынешних пациентов — из Ирака и Сирии. Истории попадания в Беларусь известны: приобретали визы в турфирмах, за билет и визу платили около 5 тысяч долларов. Еще 8000 долларов должны были перевести на счет фирмы после достижения конечного пункта назначения, чаще всего в Германии. Для большой семьи такая поездка стоит десятки тысяч долларов. Именно поэтому некоторые люди закладывают дома. Когда семья едет на Запад, имущество заверяется нотариально и передается лицу, которое финансировало поездку.

— Они не знали, что с ними здесь будет, потому что не рисковали бы жизнью своих детей. И часто это даже младенцы. Эти люди неделями сидят в лесу без крыши над головами. Они переживают ужас. Ведь культурно это было только вначале, когда после приземления ехали в отель. Позже их, как животных, погрузили в грузовики, и с момента приезда в лес началась драма, о которой трудно слушать. Говорят, месяц почти не ели. Они ничего не пили, кроме грязной зеленоватой дождевой воды. Ведь за бутылку воды белорусам нужно платить 100 евро.

Группа езидов из 13 человек (включая четырех детей) в лесу возле деревни Бачуры. Их кормили местные жители, а активисты фонда "Спасение" перевязывали раны на ногах / Агнешка Садовска / Agencja Wyborcza.pl

Многие готовы вернуться на родину, убежден врач, но белорусские силовики их не пускают:

— Сегодня познакомился с семейной парой. Сказали, что хотят вернуться. Кому-то заплатили 700 долларов, чтобы их отвезли в аэропорт. Отвезли, но снова к польской границе. Там их избили белорусы. У нее есть следы на голове, шее и позвоночнике. Она была без сознания более часа. Он плакал, что умерла, но никто не обращал внимания.

Одна курдская женщина рассказала, что рядом с ней три дня умирала женщина с ребенком. Никто не реагировал.

Молодой спортсмен рассказал, что белорусы забрали с собой все, что у него было, а когда увидели польские купюры, положили ему в рот и приказали есть. Приставили штык к горлу и ждали, пока он проглотит.

Мне трудно слушать, смотреть на это страдание детей и женщин. Все плачут. Матери говорят, что кормить детей нечем. Одна говорила, что просила у белорусского солдата воды, чтобы сделать молоко для ребенка. Взял молоко, рассыпал по земле и топтал.

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