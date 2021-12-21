Зеленский, Тимошенко или Порошенко 23 21.12.2021, 14:34

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коллаж: РБК-УКРАИНА

Кто лидирует в рейтинговой гонке?

20 декабря сразу три социологических центра (КМИС, соцгруппа Рейтинг и СОЦИС) презентовали данные своих последних исследований, которые они провели в середине декабря. Это очень удобно для фиксации тенденций, которые подтверждаются если не всеми, то большей частью опросов.

Итак, кто лидирует в рейтинговой гонке?

В соревновании президентских рейтингов сенсаций нет. По всем опросам (даже по данным СОЦИСа, связанного с командой Петра Порошенко) лидирует президент Владимир Зеленский, на втором месте — Петр Порошенко, третье место делят Юлия Тимошенко и Юрий Бойко (кто именно на третьем месте, данные разные). Дмитрий Разумков переместился на шестое место, немного уступая Игорю Смешко. Рейтинги Разумкова по сравнению с октябрем 2021 несколько просели. Эта тенденция проявилась еще в ноябре.

КМИС замерил и данные второго тура президентских выборов. И здесь Владимир Зеленский выигрывает у всех потенциальных соперников, но разрыв уже меньше, чем был ранее. Судя по данным КМИС, наименее удобные для Зеленского соперники — Юлия Тимошенко и Дмитрий Разумков. Но у них на данный момент не очень большие шансы выйти во второй тур президентских выборов. Самый удобный соперник (и не только для Зеленского) — Юрий Бойко. Его Зеленский опережает во втором туре на 20%. Для действующего главы государства вполне приемлемым спарринг-партнером во втором туре президентских выборов является и Петр Порошенко. Во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский опережает его на 11,6%.

По партийным рейтингам продолжает лидировать партия Слуга народа (по данным КМИС и соцгруппы Рейтинг). СОЦИС (близкий команде Порошенко) дает практически одинаковые рейтинги Слуге народа и Евросолидарности, но, естественно, с символическим преимуществом (в 0,2%) для Евросолидарности. За третье место соревнуются Батькивщина и ОПЗЖ. На пятом месте Разумная политика, немного опережающая Силу и честь. Это несколько другая ситуация, чем в гонке президентских рейтингов. Что примечательно, избиратели скорее хотят видеть Дмитрия Разумкова в парламенте, чем в кресле президента. А Смешко, напротив, опережает Разумкова, именно в президентской номинации.

Интересно, что сразу два социологических центра (КМИС и соцгруппа Рейтинг) провели условные «выборы» премьер-министра. А это означает, что в кулуарах (наверняка, оппозиционных) уже идет негласное соревнование за эту должность. Думаю, что немного преждевременно. Тем не менее, показательно, кого выбрали. По опросу КМИС победила Юлия Тимошенко. На втором месте — Владимир Гройсман, на третьем — Николай Азаров. По данным соцгруппы Рейтинг на первом месте в этой номинации — Владимир Гройсман, на втором (с небольшим отставанием) — Юлия Тимошенко. Азарова в этом списке не было, поэтому на третьем месте оказался Юрий Бойко. А вот за Петра Порошенко в этой номинации проголосовали лишь 6% респондентов (то есть лишь половина даже его политических сторонников). Очевидно, что в номинации «Премьер-министр» два явных лидера — Тимошенко и Гройсман. Их работа в правительстве явно отложилась в общественной памяти. Но их премьерский рейтинг выше партийного (особенно у Гройсмана), поэтому командам двух бывших премьеров надо думать, как преодолеть этот разрыв в пользу позитивной динамики партийных рейтингов.

В заключение отмечу успех СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). По данным соцгруппы Рейтинг, этот орган назвали сильным четверть опрошенных, тогда как премьер-министра посчитали сильным лишь 8% респондентов, а парламент — всего 6%. Вот что санкции «чудотворящие» делают.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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