«Полетели головы» руководителей белорусских предприятий

«Полетели головы» руководителей белорусских предприятий14
- 21.12.2021, 14:41
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Уволен гендиректор МПЗ, возможно увольнение главы БелаАЗа.
Белорусское объединение рабочих сообщило, что гендиректор Минского подшипникового завода Анатолий Савенок снят с должности. Теперь он возглавит убыточное предприятие ОАО «СтанкоГомель».
Также ходят слухи о готовящемся увольнении директора БЕЛАЗа Сергея Никифоровича, которого назначили только в сентябре прошлого года. Поговаривали, что его должность займет родственник Качановой Александр Ботвинник.
На деле же сам Никифорович пока отрицает собственное увольнение.
Напомним, ранее были арестованы за взятки семь топ-менеджеров БЕЛАЗа и Минского тракторного завода.