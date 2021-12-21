Палеонтологи нашли двухметровую многоножку из каменноугольного периода 1 21.12.2021, 14:47

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иллюстрационное фото

Ископаемые артроплевры оказались самыми большими членистоногими в истории.

Самыми большими и тяжелыми животными за всю историю жизни на Земле считаются не вымершие динозавры, а современные синие киты. А вот самые крупные членистоногие существовали в далеком прошлом. Для нас, привыкших к их сегодняшним размерам — обычно довольно скромным, — такие животные кажутся почти фантастическими и уж точно пугающими. Нового рекордсмена в этой области недавно представили британские палеонтологи. В статье, опубликованной в Journal of the Geological Society, они описали многоножку, жившую задолго до динозавров и достигавшую в длину свыше 2,5 метра, пишет Naked science.

Находка была сделана в 2018 году на побережье Нортумбрии (север Англии) при осмотре породы, которая оказалась обнажена после отпадения массивного фрагмента песчаника. По словам ведущего автора новой работы Нила Дэвиса (Neil Davies) из Кембриджского университета, все произошло по счастливой случайности: проходя по пляжу, один палеонтолог наткнулся на открывшийся участок и увидел отлично сохранившуюся окаменелость — 75-сантиметровый фрагмент древней многоножки. Животное датировали возрастом почти 330 миллионов лет.

Ученые определили его как представителя ископаемых двупарноногих Arthropleura — гигантских многоножек, живших в каменноугольном периоде. Напомним, совсем недавно биологи обнаружили многоножку с наибольшим числом ног среди всех современных животных — больше тысячи. А ископаемая находка принесла новый рекорд: по оценкам ученых, она могла набирать примерно 2,7 метра в длину и весить около 50 килограммов. Для сравнения, туловище крупнейших из современных членистоногих — японских крабов-пауков — вырастает максимум до полуметра, а масса редко превышает 20 килограммов. Но для древних многоножек это далеко не предел.

Дело в том, что фрагмент сохранил лишь отпечаток панциря — экзоскелета, сброшенного при линьке, — а линька у этих животных происходит при росте тела. Так что в действительности такие артроплевры могли быть не только крупнейшими членистоногими в истории, но и самыми большими сухопутными животными всего каменноугольного периода. Поблизости ученые заметили фрагментарные отпечатки тетраподы того же времени, но тогда этим позвоночным было далеко до великанов-многоножек.

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