Новая война на Кавказе: как Россию выдавливают с Каспия 21.12.2021, 14:54

10,932

У Москвы появились сильные соперники в регионе.

Специалист по Евразии, бывший сотрудник ЦРУ Пол Гобл в статье для Jamestown Foundation объясняет, почему уже в скором времени между Азербайджаном и Арменией может разразиться новая война.

Два, казалось бы, не связанных между собой события вызываю беспокойство у властей на Южном Кавказе, в России и на Западе. Во-первых, в результате отказа Армении после 44-дневной Второй Карабахской войны в 2020 г. согласиться на открытие транзитного коридора между Азербайджаном и Нахчыванской автономией в отношениях между странами растет напряженность. Во-вторых, россиян все больше беспокоит то, что господство Москвы на Каспийском море ставится под сомнение. Ее лидерство подрывается наращиванием флотов других прибрежных государств; а неспособность Ирана ратифицировать конвенцию о делимитации 2018 г. юридически может привести к тому, что другие страны, в частности Турция, временно введут туда свои силы. Такое развитие событий может кардинально изменить и без того постепенно меняющийся военный баланс в регионе, а также увеличивает риск новой войны, последствия которой сложно будет предсказать.

Недавний обмен заявлениями Баку и Еревана о так называемом Зангезурском сухопутном коридоре между собственно Азербайджаном и эксклавом Нахчыван через южную Армению подтолкнул некоторых российских аналитиков к выводу о том, что уже скоро между двумя странами на Южном Кавказе может произойти новый конфликт. При этом постепенно ослабление военно-морских сил России на Каспии побудило других аналитиков предположить, что Москва, скорее всего, в случае конфликта не сможет рассчитывать на свой прежний козырь. Что в свою очередь может привести к кардинальному пересмотру подотчетности элит на Южном Кавказе и, как следствие, в целом. Да, есть все признаки того, что эти две проблемы, настолько на первый взгляд далекие друг от друга, могут стать одной проблемой. По крайней мере, с точки зрения Москвы.

Азербайджан всегда хотел создать сухопутный коридор с Нахчываном, рассматривая разделение страны по решению Иосифа Сталина не только как оскорбление его национального достоинства (азербайджанцы, которые хотят посетить друг друга, вынуждены ехать через Иран), но и как ограничение его сотрудничества с Турцией. Этот коридор имеет для Баку такое огромное значение, что ранее некоторые его представители даже обсуждали обмен территориями с Арменией: Баку отказывался от Карабаха, а Ереван – от коридора.

Впрочем после победы в войне 2020 г. Баку решил, что ему уже нет нужды от чего-либо отказываться, чтобы открыть коридор между самим Азербайджаном и эксклавом. Мало того, что его военный триумф дал ему возможность удержать весь Карабах и прилегающие территории, так как в трехсторонних декларациях в ноябре 2020 г. и январе 2021 г. (заключенных Москвой, Ереваном и Баку) содержалось обещание вновь открыть транспортные коридоры. Армения, уже неспособная сделать это без посторонней помощи, медлила, опасаясь, что Азербайджан, которому, напротив, это по силам, в сжатые сроки откроет Зангезурский коридор. Если в результате Ереван потеряет де-факто контроль над этим районом в пользу Баку, то останется без маршрутов в Иран, а перед ним с юга и востока будет объединенный азербайджано-турецкий фронт. И опасения армян лишь усилились благодаря действиям Баку и Анкары в этом направлении.

С каждым месяцем раздражение Баку все больше растет, поскольку Армения и ее союзники в Москве не выполняют своих обещаний относительно маршрутов наземного транспорта, включая Зангезур. Президент Ильхам Алиев, как сообщается, заявил, что он "готов применить силу против Армении, если она не выполнит свои договоренности […], и потребовал, чтобы Ереван сообщил точную дату открытия Зангезурского коридора". Если Армения сделает это, заявил он, все будет хорошо и мир сохранится. Если этого не произойдет, Баку будет вынужден использовать другие средства для открытия этого коридора, что, Армения расценивает как ультиматум, который может привести к войне. Такие выпады в адрес друг друга говорят о том, что в Нахчыване и особенно в Зангезуре противостояние может сильно усилиться.

Москва, чтобы не допустить войны или обеспечить ее скорейшее завершение, вероятно, будет опираться на свои вооруженные силы в регионе, включая, помимо прочего, базу в Армении, а также на своих "миротворцев" в Карабахе и на Каспийский флот. Последний – самая крупная группировка, и, безусловно, лучше всего вооружен. Однако некоторые в российской столице обеспокоены стремительным развитием военно-морской мощи других государств Каспия, и в последнее время — Туркменистана, а также Азербайджана. Это означает, что Москва более не является "хозяином" на Каспии. Присутствие эти соперников говорит о том, что Россия как минимум не может запугивать соседей, как это было в прошлом; а любая гонка обойдется дорого, что россиянам трудно будет принять.

Такой сценарий, несомненно, учитывают и в России, и в Азербайджане. Но еще более важным для них обоих является тот факт, что конвенция 2018 г., которая разделяет Каспий между пятью государствами и запрещает присутствие там каких-либо военно-морских кораблей под иностранным флагом, до сих пор не вступила в силу. Несмотря на давление со стороны Москвы, Иран пока не ратифицировал это соглашение, поэтому другие некаспийские страны, включая Турцию, могут при согласии других государств отправлять туда корабли. Поэтому Азербайджан может все же решить уже в ближайшем будущем начать военные действия в Зангезурском коридоре и сократить возможности России для ответа. Вот почему новая война на Южном Кавказе сегодня куда возможнее, нежели думали те, кто радовался декларациям, подписанным после войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».