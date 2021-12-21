В ООН опровергли ложь белорусских властей о нелегалах 6 21.12.2021, 15:24

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Никаких «массовых захоронений» на границе нет.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными о массовых захоронениях мигрантов на польско-белорусской границе, о которых рассказывал в интервью белорусским государственным телеканалам бежавший в Беларусь польский солдат. Об этом заявила 21 декабря официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл, передает РИА «Новости».

«У нас нет информации, касающейся данных обвинений, так что мы не можем говорить конкретно о них», — сказала она.

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