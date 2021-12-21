Эксперт о режиме Лукашенко: Все подобные системы заканчивают поражением 5 21.12.2021, 15:38

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фото: ТАСС

Лед стал тонким, как лезвие ножа.

По мнению независимого экономиста Сергея Чалого, в скором времени Китай будет гораздо больше озабочен решением глубинных болезней собственной экономики, нежели инвестициями и торговлей с Беларусью.

— Сейчас Китай занял в мировой экономике место основного конкурента США (как когда-то это было с Советским Союзом, а позже, в 90-е, с Японией). Во всех трех случаях, с малыми изменениями, модель неустойчивого экономического роста была одна и та же, — отметил Сергей Чалый в своем итоговом стриме.

— Но в предыдущих случаях, как мы помним, дело закончилось плохо — а экономика США продолжала работать и потом никто уже не вспоминал тех, кто раньше бросал ей вызов.

Я уверен, что ровно то же самое будет с Китаем: его на долгие годы ждет забвение. Китай насовершал довольно много политических ошибок, отказавшись от заветов «не высовываться» на международной арене. И сейчас, скорее всего, они получат полноценную гонку вооружений — пятистрановой союз против Китая, который должен резко удорожать для них политику экспансионстскую и игру милитаристскими мускулами.

Мой прогноз основан на длинных трендах и остается тем же самым — мы увидим кризис и забвение Китая, как и во всех предыдущих случаях, когда страны шли по модели избыточных внутренних инвестиций и несбалансированного роста.

А чего ожидать белорусам?

— Периодически появляются режимы и ситуации, про которые мы думаем, что это навсегда и они победят, причем победят всех, даже США. А потом оказывается, что это калифы на час, и все они завершают совершенно одинаково. Если политические системы способны совершать работу над ошибками, они выходят из этого, если нет, то для авторитарных систем дело заканчивается гораздо хуже — как это было с Советским Союзом, и, я уверен, будет с Китаем.

Ровно то же самое происходит и с Беларусью. Все подобные системы заканчивают поражением, неважно — в холодной войне или в горячей, в идеологической или экономической. И даже они сами понимают, что лед, под которым все полностью изменилось, стал тонким, как лезвие ножа, и что максимально темно перед рассветом.

Аналитик резюмировал:

— Самоорганизующееся общество, а мы именно такое, показало, что оно жизнеспособно. Оно выросло вне режима, помимо и вопреки ему. И это на самом деле имеет будущее.

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