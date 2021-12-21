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Белорусские силовики начали использовать новый метод для прорыва мигрантами польской границы

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  • 21.12.2021, 15:45
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Белорусские силовики начали использовать новый метод для прорыва мигрантами польской границы

Пограничная служба Польши раскрыла подробности.

Белорусские спецслужбы около недели используют новый метод для помощи мигрантам нелегально попасть на территорию Польши.

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что белорусские силовики отвлекают внимание польских пограничников в одном месте, а нелегалы незаконно пересекают границу в нескольких сотнях метров дальше, сообщает PAP.

По ее словам, мигранты отвлекают пограничников, бросая в них камнями, а белорусские службы ослепляют их лазерами и стробоскопами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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