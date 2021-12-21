Белорусские силовики начали использовать новый метод для прорыва мигрантами польской границы 6 21.12.2021, 15:45

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Пограничная служба Польши раскрыла подробности.

Белорусские спецслужбы около недели используют новый метод для помощи мигрантам нелегально попасть на территорию Польши.

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что белорусские силовики отвлекают внимание польских пограничников в одном месте, а нелегалы незаконно пересекают границу в нескольких сотнях метров дальше, сообщает PAP.

По ее словам, мигранты отвлекают пограничников, бросая в них камнями, а белорусские службы ослепляют их лазерами и стробоскопами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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