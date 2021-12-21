Над озером Ван нашли загадочную загадочную пещеру 21.12.2021, 15:52

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фото: Anadolu Ajansı

Археологи обнаружили, что просторное помещение, частично вырубленное в скальной породе, было обитаемо.

Группа исследователей под руководством профессора археологии Рафета Чавушоглу (Rafet Cavusoglu) проводит раскопки исторической местности на берегу озера Ван в Восточной Анатолии. Недавно они нашли на высоте 1800 метров пещеру, в которой остались следы пребывания людей. Пещера оказалась жилыми апартаментами, пишет Naked science.

Трехкомнатное помещение сделано из полости естественного происхождения, которую расширили. От входа открывается хороший обзор на окрестности. Внутри археологи обнаружили остатки керамических горшков и сковородок — они дают возможность предварительно (до более детальной датировки) говорить о том, что люди жили там в Средние века. Скорее всего, изначально они устроили более просторное жилище, но часть к сегодняшнему дню оказалась разрушенной. Кто мог жить в пещере?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить историю земель, лежащих вокруг озера Ван. В IX веке до нашей эры там раскинулось древнее государство Урарту со столицей в Тушпе (ныне — город Ван). С середины VII века до нашей эры окрестности Вана постепенно переходят под контроль персов, сначала — под начало персидских сатрапов из армянской династии Еревандидов. В 331 году до нашей эры побережье соленого озера было завоевано Александром Македонским, а после его смерти вошло в состав империи Селевкидов.

К началу II века до нашей эры эти места являются частью Великой Армении. При Тигране II Великом регион становится крайне оживленным: растет население, строят дороги, развиваются торговые связи. Мовсес Хоренаци в своей «Истории Армении» упоминает, что урартскую столицу во времена Великой Армении стали называть Тосп. Наверное, это последний спокойный период для населения окрестностей озера Ван.

Сначала сюда приходят парфяне, потом власть ненадолго возвращается армянам, а после падения парфян ее получают Сасаниды. И начинается 700-летняя история римско-персидских войн. Успех сопутствовал то одной стороне, то другой. Византийская империя тоже отметилась в этих местах — правда, совсем кратко: ее власть продержалась с 628 по 640 год, потом провинция была захвачена арабами-мусульманами. Но и арабы не задержались на Армянском нагорье: воспользовавшись их ослаблением, к власти пришли местные армянские лидеры, которые в 908 году провозгласили независимость и основали Васпураканское царство.

Последний правитель Васпуракана сам передал свое царство Византийской империи в 1021 году. И далее местность, где найдена пещера, постоянно переходит из рук в руки: от турок-сельджуков к монголам, от тех — к Тимуридам и так далее. Воевали там много. Можно предположить, что трехкомнатное помещение — это сторожевой пост. С него хорошо видно окрестности, что позволяет рано заметить приближающихся врагов. Правда, пещера выглядит брошенной в спешке, но при этом никаких следов оружия, предметов для его починки или мест для его размещения пока не обнаружили.

Возможно, в Средние века в пещере поселился отшельник — земли вокруг Вана армяне считают своей прародиной, там находилось много их священных мест и храмов, а местное население, несмотря на смену правителей и череду завоеваний, в основном было армянским вплоть до геноцида 1915 года. Именно после этой трагедии большинство местных храмов уничтожили турки. Против версии об отшельнике говорит то, что никаких сакральных предметов в пещере пока тоже не нашли. Впрочем, учитывая болезненное отношение современной Турции к вопросу о геноциде армян, если какие-то культовые предметы, явно связанные с армянской христианской традицией, будут обнаружены, о них могут просто не сообщить.

Остается еще один вариант: это была база грабителей, причем малочисленной шайки. Дело в том, что вокруг озера идет древняя дорога, от которой расходятся другие. Какие бы войны и битвы ни сотрясали регион, по этим дорогам все равно передвигались торговцы, а иногда — беженцы с имуществом. Пещера находится в стратегически важном месте, которое позволяет ее обитателям, сильно не удаляясь, контролировать торговые пути, заранее видеть возможную жертву (или опасность — например, военный отряд) и планировать засады.

Но более точный ответ на вопрос о том, кем были обитатели скальных апартаментов над Ваном, могут дать только дальнейшие раскопки.

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