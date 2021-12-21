Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2000 12 21.12.2021, 15:59

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Исторический рекорд обновлен на хабе в Нидерландах.

Цена газа в Европе во вторник, 21 декабря, превысила источрический максимум в $2000 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за тыс. куб. м, или €171,52 за МВт·ч.

Газ дорожает на информации об остановке и развороте в реверс газопровода Ямал-Европа, а также падении ветрогенерации в Европе.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября, когда цена газа превысила $1970.

Накануне стало известно, что российский Газпром вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на 21 декабря. В результате, сегодня утром физический поток газа по газопроводу в Германию остановился.

Газпром также не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на аукционе в понедельник.

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