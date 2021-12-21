Стало известно, сколько мигрантов остались в лагере в Брузгах

Стало известно, сколько мигрантов остались в лагере в Брузгах4
- 21.12.2021, 16:19
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В основном остались те, кто не может или не пожелал вернуться на родину.
Обстановка в ТЛЦ «Брузги» остается спокойной и контролируемой, сообщил помощник Лукашенко — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, пишет БелТА.
Кризис на белорусско-польской границе возник 8 ноября. Через несколько дней мигрантов поместили в транспортно-логистический центр в Брузгах. Тогда сообщалось, что в ТЛЦ находится около двух тысяч человек.
По словам Караева, мигранты ответственно подходят к поддержанию чистоты и порядка внутри, соблюдают правила безопасности, в том числе пожарной.
Случаев, как в первые дни, когда некоторые пытались подогреть пищу на огне внутри ТЛЦ, уже давно не фиксируется.
Юрий Караев отметил, что сейчас в ТЛЦ находятся около 600 человек. В основном это те, кто не может или не желает вернуться на родину.