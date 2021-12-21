«Антител хватает, но сколько, не скажем» 2 21.12.2021, 16:33

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Как не запутаться в белорусских тестах на COVID для поездок.

На прошлой неделе Россия и Польша серьезно урезали срок действия ПЦР-тестов, с которыми можно въезжать в страну: с 72 часов до 48 и 24 часов соответственно. Еще несколько минских медцентров оперативно отреагировали на новшество и стали выдавать результаты в день теста. Какие еще коронавирусные тесты делают в столице, чем они отличаются друг от друга, пригодятся ли при поездках за границу и сколько стоят? The Village Беларусь разбирался в непростом сплетении аббревиатур.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии рассказал, что три государственных лабораторных пункта теперь будут выдавать результаты теста в день обращения (но при условии, что тест будет сдан до 12 часов дня): это пункты на железнодорожном вокзале, на автовокзале «Центральный» и в здании самого центра на улице Петруся Бровки, 13. Результаты будут выдаваться с 16:30 до 17:00.

А какие вообще существуют тесты на коронавирус, сколько стоят и чем отличаются?

Внимание! Все приведенные ниже цены справедливы только для белорусов. Для иностранцев цена может быть выше в 1,5-2 раза, кое-где есть отдельный ценник для граждан СНГ (примерно посередине между ценой для белорусов и ценой для остальных иностранцев).

ПЦР-тест

Самый известный теперь тест на коронавирус — это ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция). Без него почти не выедешь за границу, и хоть возможностей выезда за последние полгода стало намного меньше, чем раньше (спасибо майской принудительной посадке Ryanair в Минске), белорусы все равно активно ездят за границу. Поэтому и услуга очень востребованная. Чтобы сделать такой тест, надо потерпеть, пока лаборант длинными палочками с ватным тампоном на конце возьмет мазок из носа и горла.

В государственных центрах тест стоит от 28-30 до 40-45 рублей. У разных центров свои условия записи: где-то запись по телефону, где-то через сайт, где-то потребуют билеты или их копии, а где-то нет. Результаты, как правило, выдаются на следующий день, а для внесения результатов в приложение «Путешествую без COVID» (которое требуют в России) придется доплатить еще 3-6 рублей. Вот некоторые госорганизации, которые возьмут у вас мазок и сделают ПЦР-тест:

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии

Минский городской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Городская клиническая инфекционная больница

Национальный аэропорт Минск

Частные лаборатории тоже выполняют ПЦР-тесты, цены в них, как правило, выше. Так, у Synlab тест стоит 53 рубля, у «Синэво» — 67 рублей. Результаты тоже будут на следующий день. Еще примерно за 4 рубля результат внесут в приложение «Путешествую без COVID», а за 6 рублей переведут на английский.

Что делать, если нужно получить результат в день теста? Как мы отметили выше, три государственных пункта дают такую возможность с 20 декабря: железнодорожный вокзал, автовокзал и центр на Петруся Бровки, 13.

Также можно воспользоваться этаким агрегатором услуг. Например, сервисный центр COVID19BY предлагает сделать тест и в тот же день получить результат, причем его может привезти курьер. Соответственно, заплатить придется не только медцентру (а сдача анализа, к слову, в Боровлянах), но и компании-организатору. Сам тест стоит 41 рубль, сервисный сбор компании COVID19BY — 26 рублей. Если свободных мест нет, но очень нужно, то за дополнительные 10 рублей вам отыщут местечко. Доставка результатов курьером на следующий день стоит 10 рублей, а в день сдачи анализа — 30 рублей. Так что если нужно срочно сделать тест и срочно же получить результаты, то будьте готовы заплатить 100-110 рублей. Для многих белорусов, которым приходится уезжать/улетать очень быстро, такой вариант становится чуть ли ни единственным возможным.

А за границу можно?

Большинство стран мира, принимающие туристов, требуют от них сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста. В разных странах разные условия принятия этих результатов: как мы отмечали в начале статьи, Россия теперь принимает ПЦР-тест не старше 2 суток (многие другие страны — не старше 3 суток, некоторые — 4 суток), а Кипр и некоторые другие страны требуют делать повторный ПЦР-тест по прилету в страну.

Тест на антиген

Тест на антиген (он же экспресс-тест на антиген), пожалуй, пока не столь востребован белорусами, хотя некоторые страны принимают туристов и с его результатами. Стоит дешевле, чем ПЦР, а методика для самого пациента выглядит примерно так же: палочкой ковыряются в носу, потом выдают результат. Причем результат выдают намного быстрее, чем результат ПЦР-теста.

Антиген — это такой специфический белок, который составляет наибольшую часть всех белков вируса и в инфицированных клетках также является самым распространенным белком. И тест на антиген считается очень точным. Тест максимально чувствителен в период наибольшего количества вируса в организме — обычно за несколько дней до и в течение примерно 5-8 дней после появления симптомов болезни; положительный результат с большой вероятностью означает, что человек недавно заболел и может заразить других людей. Его можно делать, когда есть подозрение на коронавирус или если нужно ехать в другую страну.

В частных медцентрах («Синэво», Gravita, «Нордин», «Мерси», «Аква-Минск») тест стоит 23-35 рублей, результат выдадут в срок от 30 минут до 4 часов. В государственных клиниках цена примерно такая же.

А за границу можно?

Многие страны пускают к себе с сертификатом антиген-теста, но срок действия, как правило, у таких сертификатов ниже, чем у ПЦР-бумажки. И если Украина пускает с 3-дневным тестом, то, скажем, Турция — с 2-дневным, а Египет два дня назад и вовсе ужесточил правила въезда и теперь пускает лишь с тестом, который не старше одних суток. А путешественников на Кипре обяжут сдавать бесплатный тест на антиген на третий день после прилета.

Информация, как обычно, быстро меняется, так что срок «протухания» антиген-тестов нужно уточнять и уточнять перед поездкой в страну. А еще результаты антиген-теста нельзя занести в приложение «Путешествую без COVID».

Тест на антитела

Тесты на антитела — пожалуй, самая большая группа среди всех коронавирусных тестов. Здесь есть несколько разновидностей, которые могут вызвать путаницу в головах как больных, так и здоровых белорусов. И одна из разновидностей этого теста тоже позволяет (пусть и очень ограниченно) выезжать за границу.

Сначала немного занудной учености. Основные антитела (антиглобулины), которые вырабатывает наш организм в ответ на заражение коронавирусом, — это антитела IgA, IgM и IgG. Первые два вырабатываются в начале болезни: IgA — самыми первыми, IgМ — где-то на 3-4 день после возникновения симптомов; антитела IgG появляются примерно через 10–14 дней после появления симптомов и говорят о том, что у человека сформировался долговременный иммунитет (или уже выздоравливает, или переболел раньше). Но поскольку эти критерии очень условные, то выработка антител может происходить быстрее либо медленнее, а в некоторых случаях антитела IgG могут определяться еще до проявления антител IgM. Поэтому для пущей пользы лучше делать тесты не по одному виду антител, а по двум сразу.

Тесты на антитела можно разделить на три большие группы: качественный, полуколичественный тест и количественный тест. Внутри каждой группы тест можно делать к спайковому (S) белку или к нуклеокапсидному (N)

белку. При этом к N-белку антитела образуются только после болезни, а после вакцинации — нет. Так что после прививки нет смысла делать тест на N-белок. В любом случае для теста требуется кровь из вены.

Качественный тест покажет, есть ли вообще антитела в организме. Полуколичественный тест покажет результат в некоторых условных единицах: достаточно антител или нет. А количественный тест определит, сколько именно их имеется и покажет скорость уменьшения их концентрации в крови.

Качественный тест

Качественный тест показывает наличие или отсутствие антител в организме. Причем клиники могут выдать результат по разным антителам. В таком случае, если результат будет «IgM положительный» — значит, пациент болеет прямо сейчас. Если «IgG положительный» — значит, пациент уже перенес инфекцию. А если «IgM отрицательный» или «IgG отрицательный» — значит, коронавирусной инфекции нет либо антитела еще не образовались (это называется «серонегативный период инфекции»).

Качественный тест на антитела стоит в клиниках около 23 рублей. Результат будет готов на следующий день.

Полуколичественный тест

Результат полуколичественного теста показывается в виде титра, или простого индекса, который называется «коэффициент позитивности» (больше либо меньше единицы). Титр — это такая безразмерная величина: цифры есть, а единиц измерения нет. Так, 1,0 и больше — результат положительный: обнаружены антитела, значит, либо болеешь, либо уже переболел. Чем больше число, тем больше антител относительно некоего порога. Например, результат «1,8» означает, что антител в 1,8 раза больше минимального (а это и есть 1,0), которого достаточно, чтобы считать результат положительным. Индекс меньше 1,0 показывает, что антитела не обнаружены — значит, или не болеешь, или только-только подхватил, но антитела еще не выработались, или переболел очень давно, и антитела уже уменьшились до степени исчезновения. В общем, антител в любом случае недостаточно. Некоторые медцентры еще выдают промежуточный результат: от 0,8 (или 0,9) до 1,1 — результат сомнительный, ни то ни се, попробуйте еще раз спустя какое-то время. В общем, как видно, простора для неясностей много.

Тем не менее, многие клиники предлагают такие тесты.

Полуколичественный тест на антитела IgM к N-белку стоит около 9 рублей.

Полуколичественный тест на антитела IgG к N-белку или к S-белку стоит 10-15 рублей.

Полуколичественный тест суммарно на антитела и IgM, и IgG к N-белку стоит от 17 до 25 рублей.

Результаты, как правило, готовы в течение двух дней.

Количественный тест

Количественный тест проводится на антитела IgG к S-белку и покажет точную концентрацию антител в крови. В медцентрах Invitro, «ЛОДЭ», «Синэво», Synlab, «Нордин» и других услуга стоит примерно 25-27 рублей, реже до 40 рублей. Результат будет готов в течение двух дней.

Результат выдается в условных единицах измерения (например, BAU на миллилитр) с поправкой на коэффициент. В интернете можно встретить разные таблицы пересчета (вроде «Меньше 10 — плохо, от 10 до 80 — так себе, от 80 до 150 — нормально, от 150 до 500 — хорошо, выше 150 — отлично»). Но официально такой классификации не существует, и в конкретном медцентре вам разъяснят расшифровку. Например, у «ЛОДЭ» отрицательный результат (антител нет) — это меньше 0,8 BAU/ml, а положительный (антитела есть) — это 0,8 и более BAU/ml. А у «Нордин» разница в десять раз: меньше 7,1 — отрицательный результат, а если 7,1 и больше — положительный.

А за границу можно?

Результаты теста на антитела (они же называются серологическими тестами) иногда могут использоваться для поездок в другие страны. Например, весной Черногория пускала по ПЦР-тесту, или по сертификату о вакцинации, или по тесту на антитела не старше 30 дней. Также в апреле по тесту на антитела пускала Танзания. Но в целом сейчас уже не стоит рассчитывать на то, что какая-то страна пустит к себе не по ПЦР- или антиген-тесту, а по тесту на антитела.

Экспресс-тесты в аптеке

Экспресс-тесты на определение антител IgG и IgM можно купить и в аптеках. Их можно использовать как во время болезни (чтобы убедиться, что это точно «оно», как говорила больная Наталья Эйсмонт), так и после болезни — «с целью оценки риска повторного заражения и определения необходимости вакцинации». Результат проявляется в течение 15 минут.

Для получения результата нужно взять каплю крови, смешать с буферным раствором и нанести на тестовую зону, после чего экспресс-тест покажет результат в виде проявившихся полосок: есть ли антитела IgG либо IgM или же оба набора.

Доступны тесты минимум от трех производителей: «Мульти Лаб» (Беларусь), «УП ХОХ ИБОХ НАН» (за этой аббревиатурой скрывается Институт биоорганической химии Академии наук Беларуси), «Beijing Rongrui Century Science» (Китай). Упаковка с одной экспресс-полоской стоит от 14 до 22 рублей.

Тот же сложносочиненный «УП ХОХ ИБОХ НАН» предлагает экспресс-тесты на антиген. Тест на антиген считается достаточно точным, и хотя положительные результаты указывают на наличие вирусных антигенов, все же окончательный диагноз, как обычно, может поставить только врач, ведь положительный результат экспресс-теста не исключают бактериальную инфекцию или параллельное инфицирование другими вирусами.

Тест на антиген, как мы отмечали выше, отличается от теста на антитела методом взятия материала: тут нужна не капля крови, а мазок, взятый из носа. Но дальше все примерно так же: смешивание взятого материала с буферным раствором и нанесение на тестовую зону кассеты. Результат тоже будет в течение 15 минут.

Упаковка с экспресс-тестом на антиген стоит в среднем 23 рубля.

А за границу можно?

Результаты экспресс-тестов не признаются достаточными ни для выезда из страны, ни для приезда в другую страну.

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