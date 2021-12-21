«За нашу и вашу свободу!» 1 21.12.2021, 16:49

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История героического восстания Кастуся Калиновского.

Современные исследователи предлагают нам по-новому взглянуть на события тех лет с неожиданной и интересной перспективы. Благодаря этому намного понятнее белорусам сегодня становятся события войны 1941-1945 гг., потому что наша история как зеркало помогает нам взглянуть на себя самих.

Одними из героев той войны были партизаны из бригады имени Кастуся Калиновского, воевавшей на Гродненщине в 1943-1944 гг. Память о легендарном лидере повстанцев вдохновляла тогда партизан на уничтожение вражеских коммуникаций и гарнизонов. Героическая фигура молодого лидера национально-освободительного движения помогала уничтожать фашистских оккупантов, что приближало освобождение настрадавшейся от неволи Беларуси.

Целью восставших в 1863 г. и их лидеров была независимость для земель бывшего Великого Княжества Литовского и Польши, а также гражданские свободы и равенство для всех его жителей независимо от сословного происхождения. Лозунгом восстания было «За нашу и вашу свободу!».

Калиновский был сторонником независимости исторической Литвы, т.е. Беларуси и современной Литвы, находившихся в федеративном союзе с Польшей. Как раз взгляд на независимость Беларуси, как и вопрос свободы для крестьян и наделение их землёй был одним из камней преткновения между более радикальными «красными», лидером которых был Калиновский, и более умеренными «белыми».

Кастусь Калиновский учился в Петербургском университете, был знаком с представителями тогдашней молодой российской интеллигенции. Именно там он попал под влияние революционных идей, которыми тогда была охвачена молодёжь всей Европы. Именно тогда происходила борьба за объединение Италии под руководством Джузеппе Гарибальди, в котором приняли активное участие 18-20-летние итальянцы, мечтавшие о едином и свободном государстве. Молодёжь на землях некогда могущественной Речи Посполитой жаждала прекращения иностранного гнёта на их земле.

Белорусский "Че Гевара" прекрасно понимал, что наступала новая эпоха, требующая новых форм борьбы. Он рос в Якушовке на Гродненщине среди работников мануфактуры своего отца, которые уже не были крепостными. Неудивительно поэтому, что Калиновский начал в 1862 г. издавать газету «Мужицкая правда», (печатавшуюся по-белорусски латинским шрифтом) в которой рассказывал крестьянам об их правах в понятных для них категориях.

Лидера повстанцев царские жандармы очень долго не могли поймать: так успешно удавалось ему менять конспиративные квартиры и псевдонимы. Он был то «Яськой-гаспадаром з-пад Вильні», то «Чернецким», то «Хамовичем», то «Макаревичем», а то и «Игнатом Витаженцем». Другие лидеры повстанцев также носили псевдонимы или боевые клички. Популярным был псевдоним «Гром», который носил не один командир повстанческих отрядов.

Повстанцы должны были следить за тем, чтобы крепостные повинности, которые никуда не исчезли после их формальной отмены двумя годами ранее, в 1861 г., уничтожались. Крестьяне откликнулись на призывы повстанцев. Так, на Гродненщине их было в повстанческих отрядах до трети общей численности.

Калиновский возглавлял Литовский провинциальный комитет. Комитет издал специальной инструкцию, где оговаривалась тактика ведения партизанской войны против царских войск и уничтожения царских органов власти на местах.

Отряды повстанцев не должны были задерживаться в одном месте более, чем на одни сутки. Также в лесах необходимо было создавать опорные пункты, где складировалось оружие и продовольствие. Предусматривалось передвижение быстрыми маневрами. Каждый из партизанских отрядов должен был иметь конную разведывательную группу. Именно так действовали подразделения повстанцев под руководством Звеждовского на Могилёвщине.

О партизанских действиях во времена восстания 1863-1864 гг. повествуют мемуары Игната Арамовича. В них он описывает бои «лесных братьев» на Гроднещине. В частности он описал ранение одного из выдающихся лидеров партизан-повстанцев, уроженца Желудка на Гродненщине Валерия Врублевского.

Кстати, и “рельсовая война» случилась задолго до 1943 г., ещё в 1863 г. Повстанцы подрывали составы, прерывали телефонные и телеграфные коммуникации. Всё это вынудило царские власти держать вдоль железной дороги Варшава-Вильно армейские подразделения, постоянно охранявшие стратегическую магистраль.

Один из боёв на раннем этапе восстания как раз состоялся на железнодорожной станции Гродно 2 марта 1863 г. Группа повстанцев сделала попытку прорваться из города. В завязавшемся бою некоторые повстанцы были убиты и ранены, первоначальный отряд был рассеян, небольшой же части всё-таки удалось вырваться из окружения. Этому событию посвящена мемориальная таблица на стене вокзала.

По мнению поляков, Калиновский был чрезмерно радикален и всего через полтора месяца после начала восстания был отстранён от руководства. Вместо Литовского провинциального комитета, который и руковдил восстанием в Беларуси, был создан орган, подчинённый Варшаве и фактически не обладавший какими-то полномочиями. Это вызвало недовольство у белорусских повстанцев, среди которых Кастусь Калиновский пользовался непререкаемым авторитетом.

Однако, к лету 1863 г., стало ясно, что крупные землевладельцы причастные к отстранению Калиновского, провалили боевые операции. Им пришлось уступить, и «Яська – гаспадар з-пад Вильни» сосредоточил в руках контроль над партизанскими отрядами и получил полномочия комиссара центрального Варшавского повстанческого правительства.

И всё же повстанцы были куда хуже вооружены и оснащены, чем царские войска. К тому же у них не было артиллерии. Против партизан в Беларуси, Литве, Украине и Польше было брошено около 200 тысяч русских солдат. Это не оставляло повстанцам шансов в неравной борьбе.

Царские каратели беспощадно уничтожали своих врагов. Некоторые населённые пункты в Беларуси исчезли с карты вместе с их жителями. Так, к примеру, произошло в случае шляхетской околицы Щука на Гродненщине и Пеняшки на Пружанщине. Каратели сжигали деревни и угоняли жителей в Сибирь. Эту страницу истории восстания исследовал историк Александр Радюк.

Исследователь, в частности, указывает, что жителей окрестных селений специально приводили, чтобы они смотрели на то, как горят деревни непокорной шляхты. Это делалось и для того, чтобы напугать крестьян, желавших примкнуть к повстанцам или помогать им продуктами или информацией о передвижение царских войск. Каратели хотели, чтобы на месте сожжённого поселения уже никогда больше ничего не строили. А жителей ждала депортация в Сибирь.

Всего же за участие в восстании по не до конца уточнённым данным были выселены 12 с половиной тысяч жителей белорусских земель, из которых более 500 человек были отправлены в Сибирь. Пострадали не только активные участники восстания, но и люди, никакого отношения к нему не имевшие. Царский наместник Муравьёв цинично заявлял, что его не беспокоит, что кого-либо арестовали без вины, потому что позже на такого арестованного всегда можно что-то «найти».

Поразительно сходным образом подобным гитлеровским фашистам с партизанами 1863-1864 гг. расправлялись каратели генерала Муравьёва. Последний настаивал, чтобы их вешали. В частности именно на такой казни он настоял и в случае с руководителем восстания Кастусём Калиновским, повешенным на Лукишской площади в Вильно 22 марта 1864 г. по новому стилю. Всего же в Беларуси было казнено 128 повстанцев.

Несправедливо называть восстание исключительно польским, поскольку в нём кроме белорусов, литовцев, евреев и татар, участвовали также русские солдаты и офицеры, переходившие на сторону повстанцев. В то же время в царской армии многие военнослужащие, подавлявшие восстание, были этническими поляками. Первоначально вообще планировалось, что восстание состоится не только в Беларуси, Литве и Польше, но, как задумывала радикально настроенная российская интеллигенция, также и в самой России.

Что же касается героической фигуры Кастуся Калиновского, то польские историки, как в прошлом веке, так и сейчас, либо не уделяют большого внимания этой исторической личности, либо и вовсе замалчивают его роль.

Для современных поляков он один из многих «литвинов», как говорили сами о себе и называли жителей Беларуси без разницы сословий до середины 19 века, поддержавших восстание, начавшееся в Польше. Калиновский видел Беларусь самостоятельной в отношениях с Польшей, а уж никак не провинцией.

Герб повстанцев состоял из трёх частей, представлявших символы трёх земель: Белый орёл (Польша), Погоня (Беларусь) и архангел Михаил (Русь- Украина). Нельзя забывать, что паролем повстанцев были слова: «Кого любишь?—Люблю Беларусь!».

Кастусь Калиновский, как и другие повстанцы, заплатили собственными жизнями за то, чтобы крестьяне получили более выгодные условия своего освобождения от феодального русского крепостничества. Результатом Восстания 1863-1864 гг. стало то, что идея самостоятельности Беларуси, демократических прав для всех её жителей, невзирая на сословия, не исчезла и дала всходы десятилетия спустя. Фигура Кастуся Калиновского вдохновляла наших соотечественников на свершения. Так было в прошлом, так будет и в будущем.

Александр Погорелый, istpravda.ru

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