Когда нужно завтракать, обедать и ужинать, чтобы похудеть 1 21.12.2021, 17:23

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Эксперты назвали идеальное время приема пищи.

Не стоит отказываться от завтраков или обедов, если вы твердо решили похудеть - это распространенная ошибка. Вместо этого, получайте питание в правильно выбранные интервалы, пишет healthinfo.ua.

Лучшее время для завтрака - с 7 до 8 утра, но никак не позднее 10 утра. Обед рекомендуется получать через три-четыре часа, а его идеальное время - 12:30 - 14:30. Наконец, являющийся последним приемом пищи за день ужин также должен оказаться на столе через три-четыре часа после обеда и не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. А значит, его идеально время - это промежуток с 19:00 до 21:00. После 10 вечера ужинать нельзя!

Старайтесь не допускать длительных перерывов между приемами пищи, они отрицательно влияют на наш метаболизм. Первый прием пищи должен состояться не менее чем через 45 минут после пробуждения. Если вы пропустите завтрак, то гарантированно получите с обедом и ужином 500 лишних калорий, что помешает добиться похудения.

Между основными приемами пищи полезно делать перекусы. Конечно, для них не стоит выбирать чипсы, хот-доги или тортики. Яблоко или банан, йогурт или фруктовый салат, тертая морковь или орехи - вот очень правильный и полезный выбор для перекуса.

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