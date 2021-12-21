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«Газпром» опередил Лукашенко

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  • 21.12.2021, 17:40
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«Газпром» опередил Лукашенко

Россия перекрыла транзит газа через Беларусь.

"Газпром" остановил физический поток газа по газопроводу "Ямал - Европ" в Германию. Причиной этому стал отказ компании бронировать мощности прокачки на сегодня, сообщает РИА "Новости".

Отметим, что поставки газа в обратном направлении в Польшу также остановлены.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа" с минувшей пятницы. Газопровод "Ямал — Европа" также проходит по территории Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно заявлял о том, что "перекроет транзит газа в Европу".

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