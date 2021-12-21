Евродепутат: Полина не сдается и мы должны продолжать бороться 21.12.2021, 17:54

Полина Шарендо-Панасюк

Изабель Сантос потребовала освободить активистку «Европейской Беларуси».

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос привлекла внимание к издевательствам администрации гомельской женской колонии над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк.

«Режим Лукашенко продолжает арестовывать и пытать политических оппонентов и активистов», - говориться в титрах к видео.

«Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года. Прошел почти год с момента ее ареста по политически мотивированным обвинениям.

Полина прошла через пытки, ее лишили писем и передач от родственников и друзей. Она подвергается психологическому и физическому давлению. Несколько раз ее помещали в карцер.

Полина не сдается и мы должны продолжать бороться за ее освобождение».

Видео заканчивается обращением Изабель Сантос: «Свободу всем политическим заключенным! Свободу Полине!»

Евродепутат от Португалии Изабель Сантос участвует в кампании #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco — партнерство за права человека, и является «крестной» Полины Шарендо-Панасюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».