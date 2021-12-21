Евродепутат: Полина не сдается и мы должны продолжать бороться
- 21.12.2021, 17:54
Изабель Сантос потребовала освободить активистку «Европейской Беларуси».
Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос привлекла внимание к издевательствам администрации гомельской женской колонии над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк.
Liberdade para todos os presos políticos na Bielorrússia! Liberdade imediata para Palina! #isabelsantosmep #EuropeanParliament #FreePalina pic.twitter.com/wfiQIm3LWK— Isabel Santos MEP (@isabel_mep) December 21, 2021
«Режим Лукашенко продолжает арестовывать и пытать политических оппонентов и активистов», - говориться в титрах к видео.
«Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года. Прошел почти год с момента ее ареста по политически мотивированным обвинениям.
Полина прошла через пытки, ее лишили писем и передач от родственников и друзей. Она подвергается психологическому и физическому давлению. Несколько раз ее помещали в карцер.
Полина не сдается и мы должны продолжать бороться за ее освобождение».
Видео заканчивается обращением Изабель Сантос: «Свободу всем политическим заключенным! Свободу Полине!»
Евродепутат от Португалии Изабель Сантос участвует в кампании #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco — партнерство за права человека, и является «крестной» Полины Шарендо-Панасюк.