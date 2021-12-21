В Киеве появится сквер Кастуся Калиновского 1 21.12.2021, 18:25

В столице Украины создается новый белорусский культурный сектор.

Имя белорусского национального героя должен получить сквер в Днепровском районе Киева, на пересечении улиц Гродненской и Алмаатинскай, сообщает «Наша Нива».

18 декабря закончилось двухмесячное общественное обсуждение по этому вопросу на сайте Киевской городской государственной администрации. Из 82 его участников 65 предложение поддержали.

Перед этим Киевский городской совет единогласно одобрил проект решения о переименовании, составленный специальной комиссией по переименованиям при ней. А результаты общественного обсуждения делают реализацию инициативы вполне реальной.

Инициатива чествования Калиновского в украинской столице принадлежит белорусской диаспоре Киева. Место выбрано не случайно. Сквер, который сейчас имеет название Стародарницкий-1. Мало того, что сам находится на Гродненской улице, так неподалеку еще проходит улица Двинская. Инициаторы проекта, аргументируя его, выражали уверенность, что такая концентрация связанных с Беларусью названий в одном месте «позволит создать новый белорусский культурный кластер в Киеве».

Впрочем, до окончательного оформления переименования еще должно пройти время. Как сказал в одном из интервью член Комиссии по переименованиям Тымиш Мартыненко-Кушлянский, «учитывая все реалии, окончательное решение Киеврады по этим вопросам нужно ждать не раньше осени 2022 года».

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