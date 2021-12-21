Археологи заявили об обнаружении руин легендарного храма Геракла 21.12.2021, 18:36

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Храм нашли в Кадисском заливе.

Археологи заявили о том, что им, вероятно, удалось найти руины легендарного храма, посвященного финикийскому богу возрождения Мелькарту, которого римляне отождествляли с Геркулесом (Гераклом). Как сообщает Ancient origins, храм нашли в Кадисском заливе.

Храм располагался возле города Гадир (теперь Кадис) и был главным центром паломничества в древние времена, он часто упоминается в греческих и римских записях. Со временем, по мере того, как цивилизации сменяли друг друга, он утратил свое значение и исчез из памяти людей.

Современные историки долгое время спорили о том, где располагался храм Геркулеса Гадитана. Теперь же с помощью цифрового моделирования местности, ученые из Университета Севильи и Андалузского института исторического наследия обнаружили то, что они считают руинами легендарного здания.

Финикийцы были известными торговцами и мореплавателями древнего мира. Вскоре после того, как они основали Карфаген, они добрались до Андалусии на юге Испании и поселились там. Важным божеством у финикийцев был Мелькарт, также известный как Тириан Баал , - главный бог и защитник Тира.

По словам ученых, бог имел такое значение для финикийцев, что в течение первых несколько столетий существования Карфагена город отправлял одну десятую своего дохода в храм Мелькарта в Тире. После того, как финикийцы добрались до Испании, они принесли верование в Малькарта и сюда, и построили здесь храм, посвященный божеству.

Римляне завоевали Андалусию между 210 и 206 годами до нашей эры и основали здесь провинцию Бетика. Именно в это время бог Мелькарт превратился в героя-полубога Геракла (Гекулеса), а храм Мелькарта в Гадире превратился в храм Геракла Гадиата.

Считается, что именно в этот храм приезжал Ганнибал в 220 году до нашей эры, чтобы вознести благодарность за успех своей военной кампании. Здесь же Юлий Цезарь плакал над изображением Александра Македонского, сожалея о том, что свершения полководца превосходят его собственные.

Позже храм был затерян, упоминания о нем сохранились только в произведениях античных историков. Археологи искали его руины на протяжении столетий, определив несколько мест, в которых храм мог располагаться.

Новая находка была сделана в болотистом канале, над которым возвышается храм Санкти-Петри. За последние несколько лет здесь были обнаружены несколько артефактов: большие бронзовые статуи римских императоров и более мелкие статуэтки финикийских времен.

В ходе исследования ученые нашли под водой руины большого здания, несколько волнорезов, причал и внутреннюю гавань. Строение размерами 300 на 150 метров закрывало весь остров, на котором было возведено. Его обнаружили на глубине около пяти метров.

По словам ученых, здание соответствует описанию храма в классической литературе и своим расположением и структурой. Исследователи также нашли внутреннюю гавань или причал к югу от здания и следы поселения с различными зданиями римского периода.

Вместе с тем, однозначно утверждать, что ученые нашли тот самый легендарный храм, нельзя.

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