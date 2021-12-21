Анна Фотыга: Сегодня я хотела бы обратить особое внимание на ситуацию с Полиной Шарендо-Панасюк и Андреем Войничем 4 21.12.2021, 18:41

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Анна Фотыга

Наступает особенное время.

Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга призвала усилить давление на режим Лукашенко.

«Наступает особенное время, которое каждый из нас должен провести со своими близкими. К сожалению, за нашей восточной границей тысячи белорусов проведут этот период в тяжелых условиях в тюрьмах, арестах, колониях, вдали от своих семей. Много месяцев я неизменно призываю к безоговорочному освобождению всех политических заключенных режима Лукашенко.

Сегодня я хотела бы обратить особое внимание на ситуацию с Полиной Шарендо-Панасюк и Андреем Войничем. Шаренда-Панасюк, известная продемократическая активистка, отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Гомеле, где ее уже пятый раз отправили в штрафной изолятор. Ее положение очень тревожное. Андрею Войничу, отбывающему 7 лет колонии строгого режима, отказывают в медицинской помощи и передаче лекарств от цирроза печени и диабета. Его здоровье продолжает ухудшаться.

Андрей Войнич

Полина Шарендо-Панасюк

Я повторяю свой призыв к институтам Европейского Союза усилить давление на минский режим с целью освободить всех политических заключенных, включая Полину Шарендо-Панасюк и Андрея Войнича», - пишет Анна Фотыга.

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