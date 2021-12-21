Путин разрешил полиции не представляться и свободно входить в квартиры россиян 28 21.12.2021, 18:47

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Чтобы войти в жилище, полицейским будет достаточно указания третьего лица, что человек мог совершить преступление.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 декабря, подписал резонансный закон о существенном расширении полномочий работников силовых структур, передает finanz.ru.

Документ, внесенный правительством в мае 2020 года, был утвержден ГосДумой 8 декабря, а спустя неделю получил «визу» Совета Федерации и вступит в силу со дня официального опубликования

Согласно закону, отныне с полицейских снимается обязанность представляться гражданам, если те совершают правонарушение. Представиться сотрудник МВД должен будет лишь после того, как это правонарушение прекратилось.

Кроме того, расширяются полномочия полицейских по проникновению в жилые помещения. Раньше силовики могли делать это, если требовалось задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В новой редакции закон разрешает проникать в дома людей без процессуального статуса. Для этого будет достаточно указания потерпевших или очевидцев, если они считают, что тот или иной человек мог совершить преступление.

Закон также дает право полицейским проводить вскрытие транспортных средств, если это необходимо «для спасения жизни граждан или предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Присутствие владельца при этом не обязательно - достаточно оповестить его в течение 24 часов. При этом сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

Кроме того, полиция получает право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Изначальная версия проекта, утвержденная Думой в прошлом году, также радикально расширяла полномочия полицейских по работе с огнестрельным оружием. Сейчас закон разрешает применять его при задержании, если преследуемое лицо пытается прикоснуться к оружию правоохранителя. Эту норму планировали сделать шире: стрелять можно, если гражданин «совершает «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Но в итоге этот пункт было решено изъять. «Законопроект вызвал большой интерес общественности», - говорил в ноябре заместитель председателя комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Тем не менее, согласно закону, сотрудник полиции может стрелять и в безоружных. Для этого достаточно, чтобы у человека был «предмет, конструктивно схожий» или «внешне неотличимый от настоящего оружия», а его действия были расценены как «сопротивление и нападение». Законопроект разработан для «усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан», говорится в пояснительной записке.

«Его положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере законодательного обеспечения деятельности полиции, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств», - подчеркивается в документе.

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