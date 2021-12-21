Мнение: Новогоднее желание каждого белоруса сбудется в очень короткие сроки 1 21.12.2021, 19:00

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Стратегия прежняя: санкции — забастовки — протесты.

Даже спустя полтора года белорусы неустанно показывают миру, что не собираются сдаваться и что обязательно достигнут своей главной цели — освобождение страны от диктатуры, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Никто не стал больше любить Синепалого, даже наоборот, каждый его поступок вызывает еще большее отвращение среди каждого уважающего себя гражданина страны. С такими сильными людьми у нас просто нет другого выбора, кроме как дожать крысу и победить.

Мы обязательно спасем наших героев, которые даже в ужасных условиях тюрем не сдаются и не преклоняют голову перед прихлебателями узурпатора, которые называют себя судьями. Их свобода — это наша свобода.

Стратегия прежняя: санкции — забастовки — протесты. Только вместе и с народной солидарностью мы дойдем до конца. Вместе мы победим крысиный отряд, захвативший власть. Им не оставили никаких шансов устоять. Режим падет! Новогоднее желание каждого белоруса все равно сбудется и в очень короткие сроки, если мы немного поднажмем.

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