В Беларуси отменяют самоизоляцию и для приезжающих из-за границы 2 21.12.2021, 19:05

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Самоизоляция отменяется для всех категорий граждан.

Для всех категорий граждан, прибывших из-за границы, с 21 декабря отменена самоизоляция. Как сообщает Госпогранкомитет, такая норма содержится в постановлением «совета министров» от 17 декабря.

С 21 декабря прибывающим из-за границы в Беларусь гражданам не надо будет отправляться на самоизоляцию. Вместе с тем лица, уже получившие требования о самоизоляции до вступления в силу постановления Совмина, обязаны соблюдать ее полный срок.

Кроме того, постановление разрешает пересекать границы законным представителям (родителями, усыновителями (удочерителями), опекунам (попечителями), сопровождающим несовершеннолетних, обучающихся в иностранных учебных заведениях.

Госпогранкомитет напоминает, что пересечение границы указанной категорией возможно не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

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