В Кремле и «Газпроме» прокомментировали остановку поставок газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» 4 21.12.2021, 19:10

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Песков назвал ситуацию «коммерческой историей».

В Кремле заявили, что приостановка поставок газа в Германию через газопровод «Ямал-Европа» и перевод его в реверс не связаны с заполнением второй нитки Северного потока-2, а являются исключительно «коммерческой историей». Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

При этом за деталями он направил журналистов в «Газпром»: «О конкретных причинах нужно задавать вопрос «Газпрому». Никакой здесь связи нет», — сказал Песков.

В «Газпроме» прокомментировали ситуацию и заявили, что «все по плану».

«У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану», — заявил The Bell пресс-секретарь предправления Газпрома Сергей Куприянов.

Напомним, что из-за прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа спотовая цена газа в Европе легко преодолела психологическую планку в $2000 за тысячу кубических метров.

Только вчера вечером цена газа в Европе “пробила” уровень $1700 за тысячу кубометров и закрепилась.

Газ подорожал из-за ожиданий заморозков, а также из-за недостаточной генерации энергии альтернативными источниками энергии.

Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг отметки 59,57% от их максимальной вместимости - это на 16,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет.

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