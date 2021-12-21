Лукашенковский чиновник украл у пенсионеров и инвалидов более $400 тысяч 6 21.12.2021, 19:15

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Виталий Пантелейко

Чиновник Виталий Пантелейко является членом партии, которую возглавляет Олег Гайдукевич.

Экс-директор ФОКа Ленинского района города Минска Виталий Пантелейко за 10 лет украл более 400 тысяч долларов, передает «Трибуна».

Как сообщает Управление следственного комитета, он подыскивал жертв из числа людей, ведущих асоциальный образ жизни, инвалидов, бывших воспитанников интернатов или лиц престарелого возраста. Пантелейко убеждал продать свое жилье и получить более дешевое за городом, заработав при этом на разнице в стоимости.

По итогу жертвы оставались без денег и жилья, а украденные деньги чиновник тратил, в том числе, в игорных клубах. Пострадали от рук мошенника минимум 25 человек в период с 2011 по 2020 год.

На момент задержания Виктор Пантелейко работал директором ФОК Ленинского района. Также он является членом Либерально-демократической партии Беларуси, которую возглавляет Олег Гайдукевич.

В отношении Пантелейко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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