Живущие в посольстве Швеции отец и сын Кузнечики обратились в Комитет против пыток 21.12.2021, 19:27

2,342

Кузнечики находятся в посольстве Швеции с 22 сентября 2020 года.

Белорусы Виталий и Владислав Кузнечики, уже больше года живущие в посольстве Швеции, подали жалобу в Комитет против пыток, сообщает защитник Кузнечиков юрист Вадим Дроздов.

В своей жалобе отец и сын пишут, что если они будут выдворены с территории посольства и задержаны белорусской милицией, то столкнутся с реальной угрозой пыток.

В Комитете против пыток жалобу приняли к рассмотрению, посольство Швеции должно будет предпринимать необходимые меры для обеспечения личной неприкосновенности заявителей, пока их жалоба находится на рассмотрении.

Напомним, отец и сын Кузнечики принимали участие в протестах в 2020 году и могли получить тюремный срок за сопротивление сотрудникам милиции. 22 сентября 2020 года они перелезли через забор на территорию посольства Швеции и находятся там до сих пор. В здании посольства им выделили комнату, в которой есть все необходимое. Продукты Кузнечикам покупают, еду они готовят себе сами. С родными Кузнечики не виделись более года, общаются только по видеосвязи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».