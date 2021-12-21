Путин подписал закон с запретом главам регионов называться президентами 14 21.12.2021, 19:50

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фото: ap

Против документа возражали в Татарстане.

Президент России Владимир Путин утвердил закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. <…> Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации», — говорится в пунктах 4 и 6 статьи 20 нового закона.

Документ еще на стадии рассмотрения вызвал недовольство в Татарстане, так как должность главы региона носит название «президент Республики Татарстан». Против законопроекта выступал парламент Татарстана, где назвали положения документа противоречащими основам конституционного строя России.

Татарстан является единственным на данный момент субъектом Федерации, в котором глава называется президентом.

Закон об организации публичной власти также дает право главам регионов избираться более двух раз подряд и закрепляет право президента отстранять руководителей субъектов Федерации в связи с утратой доверия.

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