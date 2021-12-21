закрыть
21 декабря 2021, вторник, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До -23°С ожидается в Беларуси в среду

1
  • 21.12.2021, 20:02
  • 4,678
До -23°С ожидается в Беларуси в среду

Местами пройдет небольшой снег.

До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-западу - минус 8-10. Днем от минус 5 по западу до 12 градусов мороза по востоку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик