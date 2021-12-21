До -23°С ожидается в Беларуси в среду

До -23°С ожидается в Беларуси в среду1
- 21.12.2021, 20:02
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Местами пройдет небольшой снег.
До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-западу - минус 8-10. Днем от минус 5 по западу до 12 градусов мороза по востоку.