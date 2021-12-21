Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене 21 21.12.2021, 20:09

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Владимир Зеленский

Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене 20 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал НВ подозрение в госизмене, выдвинутое пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Зеленский считает, что эта ситуация не повлияет на ситуацию в стране.

«Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко — ред.) является одной из этих финансовых групп», — сказал Зеленский.

Действующий президент Украины также добавил, что не видит резонанса «относительно таких людей, как господин Медведчук (нардеп Виктор Медведчук — ред.), как господин, о котором Вы сейчас говорите (Порошенко — ред.)».

«Если это те вопросы, связанные с конкретикой с углем, торговля с сепаратистами, поэтому пусть разбирается суд, правоохранительные органы», — сказал президент.

«Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет — зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало. Я думаю, что люди понимают, что происходит и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто», — подытожил Зеленский.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

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