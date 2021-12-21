Власти европейских стран приняли ограничительные меры из-за «омикрона» 21.12.2021, 20:25

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Какие меры вводятся в ответ на распространение нового штамма COVID-19.

Новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется в Европе и уже стал доминирующим в Лондоне. Какие новые ограничительные меры вводятся в связи с этим в евроепйских странах — в материал РБК.

С приближением Рождества волна пандемии в Европе, вызванная штаммом «дельта», постепенно пошла на спад. Число новых заражений в Германии и Нидерландах заметно снизилось, во Франции также обозначился положительный тренд, Австрия вышла из локдауна. Но с появлением «омикрона» планы европейцев традиционно провести рождественские праздники оказались под угрозой.

Великобритания уходит на вынужденную изоляцию

Соединенное Королевство одним из первых столкнулось с распространением нового штамма COVID-19, который хотя и не стал пока основным, но резко увеличил общее число заболеваний. На прошлой неделе число новых случаев заражения в стране впервые перешло отметку в 90 тыс. (по состоянию на 20 декабря зафиксировано более 92 тыс.). Чаще всего инфекцию диагностируют у жителей Лондона (около 25 тыс. заражений в день), и потому мэр британской столицы Садик Хан 18 декабря ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. В понедельник Хан объявил об отмене всех торжественных мероприятий, которые планировалось провести на Трафальгарской площади. Отменены пять из шести футбольных матчей английской премьер-лиги, запланированных на субботу. Временно закрываются некоторые музеи и театры.

В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон провел совещание с правительством, по итогам которого заявил о возможности ввести новые ограничения, отметив, что ситуация сложная и что министры не исключают любых сценариев. Пока в стране действует система QR-кодов для посещения общественных мест и требование перевести сотрудников на удаленную работу, а население призывают сделать укол бустерной дозой вакцины. Параллельно королевство как один из главных носителей нового штамма, постепенно оказывается в изоляции: Франция и Германия запретили британцам въезд, а Нидерланды ввели для них обязательный 10-дневный карантин. Всего для подданных Великобритании закрыты чуть больше 40 стран.

Нидерланды вновь ввели локдаун, Австрия на подходе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 19 декабря ввел локдаун. С этого момента все магазины, кроме продуктовых, рестораны, бары, фитнес-клубы и салоны красоты прекратили работу. Власти просят голландцев как можно реже покидать дома, а в гости к ним сейчас разрешено прийти одновременно не более двух человек старше 13 лет. На Рождество будет сделано исключение, и список гостей расширится до четырех. По состоянию на 20 декабря в стране было зафиксировано чуть более 12 тыс. новых случаев COVID-19. Уровень вакцинации населения здесь выше 85%, однако лишь 9% получили третью дозу вакцины. Несмотря на относительно невысокие показатели заражения, доля случаев, приходящихся на штамм «омикрон», неуклонно растет. По оценке властей, в конце декабря он может стать доминирующим.

Австрия, которая только в понедельник вышла из 20-дневного локдауна, когда не работали магазины, общепит и другие публичные заведения, вновь подумывает их закрыть. Сейчас в стране уровень заболеваемости снизился до показателя начала октября: ежедневно фиксируется около 2 тыс. новых случаев, из них менее 10% «омикроном», но власти опасаются, что к середине января этот штамм может стать доминантным. Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн заявил, что пока локдаун сохранится для непривитых: они не будут допускаться в общественные места. Также страна вводит жесткие правила въезда: попасть в Австрию смогут лишь те, кто получил три дозы одобренной в ЕС вакцины или две дозы и дополнительно сдал ПЦР-тест.

Франция, Италия и Испания пока колеблются

По состоянию на 20 декабря во Франции зафиксировано чуть более 15 тыс. новых случаев, однако в предыдущие дни их число не опускалось ниже 50 тыс. в сутки. По показателю семидневной заболеваемости страна занимает второе место в Европе после Великобритании, немного обгоняя Германию. Но пока отказывается от новых ограничений — закрыты лишь дискотеки, а доступ в общественные места и в транспорт по-прежнему разрешен по «санитарному пропуску», который с середины января смогут получить лишь вакцинированные (страна не готова признать ПЦР-тесты достаточным основанием для выдачи временного QR-кода). Фактически власти рассчитывают ввести «локдаун для непривитых». С учетом, что во Франции вакцинированы 90% жителей, а бустерную дозу получил каждый четвертый, власти рассчитывают, что большинство населения сможет отметить праздники без ограничений.

В Италии решение о введение новых мер будет приниматься после заседания правительства, намеченного на 23 декабря. Пока «омикрон» только начинает распространяться в стране, по состоянию на 20 декабря было зафиксировано 16 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Ожидается, что среди возможных мер по сдерживанию нового штамма будет введение обязательного тестирования для посещения общественных мест, в том числе для вакцинированных.

Испания, в которой также были выявлены случаи заражения новым штаммом, пока не торопится вводить новые ограничения. В среду пройдет совещание с главами регионов, где будет обсуждаться текущая ситуация. Сейчас доступ в большинство общественных мест в стране не регулируется, лишь в отдельных регионах при посещении ресторанов спрашивают сертификат о вакцинации. Но власти Каталонии намерены еще до среды добиться права ввести ограничения — Барселона настаивает на обязательном комендантском часе, закрытии клубов и ограничении числа мест в ресторанах. По состоянию на 20 декабря в стране зафиксировано 79 тыс. новых заболеваний, а еще пять дней назад эта цифра не доходила и до 3 тыс.

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