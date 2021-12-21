Лукашенко заявил о готовности «перевоспитать америкосов» 13 21.12.2021, 20:51

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Диктатор сделал очередное хамское заявление.

В Минске прошла встреча узурпатора Лукашенко и космонавта Олега Новицкого, который родился в Беларуси. Лукашенко вручил космонавту награду, а заодно оскорбил американских астронавтов, передает БелТА.

«Если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», — сказал Лукашенко космонавту, посетовав, что он приехал в Минск один, без коллег по Международной космической станции (МКС).

О самом Новицком диктатор заявил как о «настоящем славянине», который все делает для своей родины и делает это правильно. Лукашенко выразил надежду, что когда-нибудь Новицкий соберется переехать обратно в Беларусь. «В нем белорусское, русское, внешне даже, и отчасти что-то, наверное, и украинское есть. Все-таки рано или поздно ты придешь на эту землю», — рассудил Лукашенко.

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