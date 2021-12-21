Лукашенковские «депутаты» проголосовали за повышение налогов 3 21.12.2021, 21:06

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Новшества для ИП, налог на первую квартиру и подорожание посылок из-за границы.

В «парламенте» приняли во втором чтении проект закона по налоговым изменениям. Среди новшеств, которые хотят принять, — начать взимать налог за первую квартиру, поднять сбор для владельцев агроусадеб и ремесленников, а также сократить для ИП список видов деятельности, которые облагаются единым налогом. В следующем году также должны вырасти цены на алкоголь, сигареты, жидкость для электронных сигарет, это может произойти из-за планов властей по пересмотру ставок акцизов на них. Zerkalo.io рассказывает про некоторые налоговые изменения, которые хотят ввести чиновники.

На заседании в парламенте сегодня во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Теперь этот законопроект должны рассмотреть в «cовете республики», а потом — отдать на подпись самозванцу Александру Лукашенко.

Налог на первую квартиру

С 2022 году чиновники хотят взимать налог за первую квартиру (сейчас его платят за вторую и последующие). Этот сбор намерены установить на уровне 0,1% от расчетной стоимости одного квадратного метра жилья. Чиновники уже прописали, как налог может отличаться по регионам. В Минфине ранее прогнозировали, что средняя сумма налога в Минске будет на уровне 50 рублей в год, в регионах — около 25 рублей. Это расчеты для стандартной квартиры. Чиновники говорят, что не вводят налог, а «отменяют льготы по налогу на недвижимость».

Комментируя введение налога на первую квартиру глава Минфина Юрий Селиверстов пояснил, что решение принималось для того, чтобы «заинтересовать людей не уезжать из сельской местности и жить в своем жилье».

Посылки из-за границы могут подорожать

С 1 июля 2022 года хотят ввести НДС при электронной продаже товаров. Такое изменение чиновники придумали для иностранных компаний и ИП. Планируется, что это позволит пополнить госбюджет примерно на 40 млн рублей в год. Если это изменение введут, то оно может затронуть, по всей видимости, такие крупные зарубежные интернет-площадки, как AliExpress, OZON. Для белорусов это грозит подорожанием товаров, которые они заказывают в иностранных интернет-магазинах.

Должны вырасти цены на алкоголь, сигареты, жидкость для электронных сигарет

С 2022 года намерены ввести акцизы на жидкости для электронных систем курения и на нетабачные никотиносодержащие изделия. Речь в том числе про электронные сигареты, парогенераторы, вейпы, а также паучи (нетабачные никотиносодержащие изделия). Сейчас это безакцизные товары.

Также правки в Налоговый кодекс предполагают повышение ставок акцизов на пиво и сигареты. Отдельные ставки налогов намерены поднять опережающими темпами. Так, акцизы на сигареты планируют повысить в среднем на 15%. Для сравнения: земельный налог намерены проиндексировать на 7,2% — прогнозный показатель по инфляции на 2022 год. Речь про среднегодовой показатель по росту цен.

Хотят ввести новый налог

В 2023 году для самозанятых планируют ввести налог на профессиональный доход. Для тех, кто работает с физлицами, он составит 10% (это альтернатива уплате подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН). Такая же ставка будет для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки, а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%.

Платить этот налог, как предлагают чиновники, надо будет через специальное мобильное приложение.

Сейчас размер единого налога для физлиц, которые работают без ИП, зависит от города и вида деятельности. Например, в Минске на парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру установлен налог в размере 110 рублей в месяц, на чистку и уборку жилых помещений — 70 рублей. Ранее сообщалось, что власти планируют повысить эти значения, но сохранить единый налог.

Изменения для ИП

Со следующего года для предпринимателей, которые оказывают услуги, хотят запретить применение упрощенной системы налогообложения. Исключение могут сделать для некоторых сфер, среди которых туризм, здравоохранение, общественное питание, сухопутный транспорт, деятельности в области компьютерного программирования. Ранее такую возможно хотели оставить также для тех ИП, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей.

«С 2023 года — полная отмена применения этой системы для этой категории плательщиков», — уточняют в «парламенте».

Напомним, с 1 января 2023 года передумали отменять единый налог для индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Вместо этого чиновники решили поднять эти сборы еще больше, чем планировали. В «парламенте» уточняют, что предусмотрена «корректировка ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в 2,3 — 4 раза».

Новшества для ремесленников и владельцев агроусадеб

Налог для владельцев агроусадеб планируют поднять до 31 рубля в месяц (сейчас — 58 рублей в год). При этом с 2023 года и вовсе хотят отменить сбор в сфере агроэкотуризма. Ранее планировалось это сделать на год позже. После отмены этой льготы налог хотят взимать в зависимости от выручки.

Налог для ремесленников намерены поднять до 62 рублей в год (сейчас — 29 рублей). При этом этот сбор хотят отменить с 2023 года.

«Данные меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки этих категорий плательщиков по сравнению с наемными работниками и повышение степени их участия в финансировании государственных расходов», — поясняют в парламенте.

«Депутатам» хотят разрешить повышать налоги на прибыль

Областным и Минскому городскому «совету депутатов» намерены разрешить увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах двух процентных пунктов. «Предусмотрен целевой характер использования этих средств: на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкции, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог», — уточняют в «парламенте».

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