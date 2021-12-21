закрыть
21 декабря 2021, вторник, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кремле заявили, что следят за судами над россиянами в Беларуси

  • 21.12.2021, 21:10
В Кремле заявили, что следят за судами над россиянами в Беларуси
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Путина заявил, что РФ «делает все возможное для защиты своих граждан».

Россия делает всё возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Беларуси. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за границей, занимается российская сторона через наше зарубежное представительство", — передает его слова РИА "Новости".

Так пресс-секретарь Путина ответил на вопрос журналистов о ситуации с несколькими россиянами, которые находятся в Беларуси под следствием и судом. Песков заверил, что Беларусь и Россия находится в постоянном диалоге на этот счёт. "Он носит регулярный рабочий характер", — добавил чиновник.

20 декабря в Минске начался суд над 21-летним россиянином Егором Дудниковым. Процесс проходит в закрытом режиме. Парня судят за участие в акции протеста. После своего задержания он через адвоката рассказал о пытках и бесчеловечных условиях за решёткой.

Ещё одна известная гражданка России — София Сапега: её уголовное дело передали прокурору для направления в суд. Девушку обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик