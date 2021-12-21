В Кремле заявили, что следят за судами над россиянами в Беларуси 21.12.2021, 21:10

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Путина заявил, что РФ «делает все возможное для защиты своих граждан».

Россия делает всё возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Беларуси. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за границей, занимается российская сторона через наше зарубежное представительство", — передает его слова РИА "Новости".

Так пресс-секретарь Путина ответил на вопрос журналистов о ситуации с несколькими россиянами, которые находятся в Беларуси под следствием и судом. Песков заверил, что Беларусь и Россия находится в постоянном диалоге на этот счёт. "Он носит регулярный рабочий характер", — добавил чиновник.

20 декабря в Минске начался суд над 21-летним россиянином Егором Дудниковым. Процесс проходит в закрытом режиме. Парня судят за участие в акции протеста. После своего задержания он через адвоката рассказал о пытках и бесчеловечных условиях за решёткой.

Ещё одна известная гражданка России — София Сапега: её уголовное дело передали прокурору для направления в суд. Девушку обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса.

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