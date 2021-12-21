БелАЭС запустили с тысячами недостатков 21.12.2021, 21:15

Только в июле 2021 года БелАЭС имела 144 дефекта.

В начале июля 2021 года реактор блока №1 Белорусской АЭС работал уже более 9 месяцев, но сам блок при этом все еще имел 14 330 несоответствий и 144 дефекта.

Об этом свидетельствует отчет, попавший в руки «Белсата» благодаря киберпартизанам.

БелАЭС запустили с тысячами недостатков, которые вызвала спешка и несоответствующая квалификация строителей. За первый год работы станцию отключали от сети по крайней мере восемь раз. По подсчетам авторов программы суммарно она простаивала примерно 40% от всего своего рабочего времени. По оценке белорусского эколога-экономиста Татьяны Новиковой, каждый день простоя одного реактора Островецкой АЭС стоит $ 2,34 млн. Получается, аварийные остановки на белорусской станции суммарно стоили $ 348,7 млн. Самая длительная остановка станции – почти на три месяца – произошла этим летом–осенью.

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