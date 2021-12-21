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Названа самая желанная для путешествий страна мира

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  • 21.12.2021, 21:19
  • 10,720
Названа самая желанная для путешествий страна мира

Какая страна возглавила рейтинг?

Самой желанной для путешественников страной мира названа Италия. Об этом сообщает Travel Daily Media со ссылкой на рейтинг сервиса Esta-america.com, который исследовал более 100 интернет-ресурсов.

Вершину рейтинга возглавила Италия — в интернете упоминания о ее столице, Риме, встречаются чаще всего (67 процентов). Тем не менее путешественники также мечтают посетить вулкан Везувий в Помпеях, Пизанскую башню и попробовать знаменитую пиццу в Неаполе.

Вторую строчку заняли США — страну стремятся посетить около 56 процентов туристов. В сети путешественники активно делятся своими желаниями исследовать Нью-Йорк, подняться на Эмпайр-стейт-билдинг, постоять в тени статуи Свободы, побывать в Голливуде и отправиться в Лас-Вегас.

Третье место с небольшим отрывом заняла Великобритания. Побывать на Туманном Альбионе мечтают 55 процентов путешественников. Так, пользователи интернета рассказали о планах изучить британскую культуру и отправиться в поход в живописные места. Также в список попали Австралия, Франция, Исландия, Япония, Китай, Греция и Перу.

Самым желанным для посещения городом был признан Париж. Его изысканная культура, Эйфелева башня и Лувр привлекают 45 процентов туристов. На втором месте снова Италия — отправиться в Венецию, чтобы почувствовать романтику и увидеть знаменитые каналы, хотят 44 процента путешественников. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк — 40 процентов.

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