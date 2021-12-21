На Гомельщине с аукциона продают… дорогу 4 21.12.2021, 21:36

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Дорогу продают в связи с банкротством Лоевской ПМК.

На площадке электронных аукционов ИПМ-торги выставлен на продажу необычный лот — «Дорога асфальтированная», она принадлежит строительному предприятию «Лоевская ПМК-104», однако находится в Речице.

Дорогу продают в связи с банкротством Лоевской ПМК, известен только один ее параметр — площадь 5800 квадратных метров. Стартовая цена лота — 9960 рублей, шаг торгов — пятипроцентный. Покупателю также нужно будет компенсировать организатору торгов затраты на их проведение (7% от стоимости лота).

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