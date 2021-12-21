Столкновения в Абхазии: оппозиция пытается пробиться к зданию парламента 7 21.12.2021, 21:40

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Президент выйти отказался.

В столице самопровозглашенной республики Абхазия произошли столкновения оппозиции и сил правопорядка, охраняющих здание комплекса правительственных зданий. Там проходит митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, передает ВВС.

Его участники пришли на площадь перед зданием абхазского драматического театра, который находится совсем рядом с комплексом правительственных зданий и администрации президента.

Митингующие пытаются прорвать кордоны правоохранительных органов и пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента. Слышны звуки выстрелов. Правоохранительные органы применили против митингующих дымовые шашки, передает корреспондент Интерфакса.

О пострадавших в ходе столкновений пока не сообщается.

Представители оппозиции, выступающие на митинге, обвиняют действующую власть, в частности, президента республики Аслана Бжанию в экономическом и энергетическом кризисе, преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о проведении реформ, отсутствии программы развития Абхазии на ближайшие годы. В митинге принимают участие более 500 человек, представителей оппозиции, уточнил корреспондент РИА Новости.

Митингующие повесили на зданиях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".

В абхазском телеграм-канале Аmpa-life появилась информация о том, что сообщения о выстрелах у стен парламента оказались неверными. Это были взрывы петард, которые применяют митингующие против силовиков.

Оппозиция недовольна результатами переговоров делегатов с президентом Асланом Бжания, отказавшимся выйти к протестующим.

"Мы передали, что мы, здесь собравшиеся, хотим услышать мнение президента по тем вопросам, которые мы здесь озвучивали. Это то, что волнует людей, которые здесь собрались. Это то, что волнует людей, которые сидят дома в очень стесненных, мягко скажем, бытовых условиях. Это мы рассказали и донесли. На что мы получили такой ответ: "Я вас услышал, я уже в своих обращениях, во вчерашнем обращении свою позицию высказал, и мне нет необходимости идти на митинг", - заявил председатель партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц, его выступление выложено в телеграм-канале Respublica/Республика.

Ранее во вторник министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба обратился к населению республики с просьбой не участвовать в митингах, организуемых оппозицией.

История конфликта

В советские времена Абхазия имела статус автономии в составе Грузинской ССР, но в 1990-х годах вместе с Южной Осетией объявила об отделении. В последовавших за этим вооруженных конфликтах Грузия фактически потеряла контроль над обоими регионами.

В августе 2008 года после пятидневного вооруженного конфликта между Грузией и Россией Москва официально объявила о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

На территории обеих самопровозглашенных республик находятся российские войска, а многие жители оформили российское гражданство.

Подавляющее большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию частью территории Грузии.

Грузия не признает фактические власти республик и считает оба региона оккупированными Россией.

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