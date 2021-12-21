Умер известный ученый-онколог Эдвард Жаврид 21.12.2021, 21:46

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Эдвард Жаврид

Он первым в Беларуси организовал клинические испытания лекарственных средств в онкологической практике.

21 декабря скончался ученый-онколог, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии БССР Эдвард Антонович Жаврид, сообщает Министерство здравоохранения.

Ученый умер на 83 году жизни.

Основной областью его профессиональных интересов была комбинированная химиотерапия, фотодинамическая терапия злокачественных новообразований. Эдвард Жаврид стал одним из основоположников нового направления в онкологии – использовании высоких температур при лечении злокачественных новообразований.

Он первым в Беларуси организовал клинические испытания лекарственных средств в онкологической практике. Был инициатором и активным организатором подготовки и издания первых протоколов диагностики и лечения злокачественных опухолей. За разработку и внедрение в практику методов лечения злокачественных опухолей с использованием гипертермии и гипергликемии в 1988 году удостоен почетного звания лауреата Государственной премии БССР в области науки.

Автор более 900 научных работ, 4 монографий, 34 изобретений, 56 рационализаторских предложений. Под его руководством подготовлено 6 докторов наук и 19 кандидатов наук.

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