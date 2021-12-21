В Украине количество сторонников вступления страны в НАТО с 2014 года увеличилось с 34% до 54% 5 21.12.2021, 22:05

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Опрос.

В Украине количество сторонников вступления страны в НАТО, которые поддержали бы эту инициативу на референдуме, с начала российской агрессии увеличилось с 34% до 54%. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Вместе с тем уменьшилось число противников присоединения Украины к Альянсу. В марте 2014 года такой точки зрения придерживались 43% граждан. Сейчас на референдуме против проголосовали бы 28% респондентов.

Еще 3% опрошенных не участвовали бы в референдуме, а 15% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 6–15 ноября среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2400 респондентов методом личных интервью по месту их проживая. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент досягаемости составляет 53%.

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