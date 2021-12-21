На производствах Минска за 11 месяцев погибло 13 человек 1 21.12.2021, 22:16

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Количество людей, получивших на производстве тяжелые травмы, увеличилось.

За 11 месяцев 2021 года в Минске на производствах погибло 13 человек, сообщает агентство «Минск-Новости».

В прошлом году за тот же период времени погибло 22 человека. При этом количество людей, получивших на производстве тяжелые травмы, увеличилось — за 11 месяцев были травмированы 110 человек (в прошлом году — 90).

Основная причина несчастных случаев на производстве — нарушение требований безопасности труда и неосторожность самих работников. На 5% увеличилось количество несчастных случаев по причине невыполнения обязанностей по охране труда руководителями и специалистами организаций (в среднем это каждый третий случай).

Сообщается, что в 2021 году 9 693 руководителя организаций различных форм собственности успешно прошли проверку знаний по вопросам охраны труда, не прошли — 1 070, а 1 129 на проверку не явились.

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