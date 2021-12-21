Урок истории 1 Егор Седов

21.12.2021, 22:22

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Имелось кое-что, что отличало режим Чаушеску от прочих режимов Восточной Европы.

Напомнили, что сегодня - день того самого легендарного митинга в Бухаресте, когда Чаушеску очень захотел народной любви - и таки эту народную любовь получил. По полной программе.

И очень коротко (о Румынии писал довольно много, в том числе, о причинах той революции) о том, почему его расстреляли. А Живкова и Хоннекера - посадили. Как и многих соратников Чаушеску, как его сынка и т.д.

Это - урок истории. Конечно же, плохо выученный, как со всеми уроками истории обычно и бывает.

Имелось кое-что, что отличало режим Чаушеску от прочих режимов Восточной Европы.

Демографическая озабоченность. Кстати, видел довольно много высказываний на тему - ну, мол, по крайней мере, такие как Чаушеску и Ко - они в своей стране диктаторы, да, - но не совершают агрессий.

Но тирания и агрессия - это всегда синонимы. А если тиран почему-то не решился раздвинуть границы или послать куда-то войска - то только лишь по одной причине: бодливой корове Бог рог не дал.

Если диктатора заботила демография, то почему? Неужели, в случае резкого обострения между СССР и КНР Чаушеску удержался бы от удара в спину - от "Молдованаш", а то и "Одессанаш"? Очень сомневаюсь. Просто - не довелось. Не сложилось.

Но численность населения наращивал. И армию.

А наращивал он численность при помощи запрета абортов. При помощи "менструальной полиции". Ну, вот - новое поколение его и поблагодарило.

И вот он, урок: за трупы на Берлинской стене полагается тюремный срок. За сование государственного носа в постели граждан - пуля от благодарного народа. Кстати, и мадам Чаушеску была расстреляна не просто так, не за компанию: именно она "менструальной полицией" и руководила.

Вот и доруководилась до расстрельной стенки.

Любой "новонормальник"-"новоэтик", любой "скрепщик-консерво-консерватор", любой любитель регулирования секса, любой ненавистник free love, любой борец за целомудрие, за девственность до брака и иную подобного рода хрень должен перед тем, как начать бороться, посмотреть видео расстрела четы Чаушеску. И подумать - а надо ли? А стоит ли оно того?

P.S. Стоило "новонормальников" помянуть, оно и появилось. Сегодня в Бухаресте - снова народная акция. Протестующие осадили парламент Румынии в Бухаресте, в котором проходят обсуждения введения ветпаспортов для работающего населения. Не хотят люди куар-кодировния, нигде не хотят!

И придется законодателям крепко подумать - надо ли выполнять требования международной бюрократии с перспективой столкнуться с народом? Народом, имеющим опыт свержения тиранов.

Егор Седов, telegram

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