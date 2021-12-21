За 10 лет в Украине число сторонников вступления страны в ЕС увеличилось с 36% до 58% 21.12.2021, 22:49

Опрос.

С марта 2012 года в Украине число сторонников вступления страны в Евросоюз увеличилось с 36% до 58%. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

В то же время за прошедшие почти 10 лет в два раза уменьшилось количество граждан, которые поддерживают присоединение Украины к Таможенному союзу с РФ, Беларусью и Казахстаном. В 2012-м таких было 43%, а сейчас – 21%.

6% респондентов выбрали другой вариант, а 15% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 6–15 ноября среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2400 респондентов методом личных интервью по месту их проживая. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент досягаемости составляет 53%.

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