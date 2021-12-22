Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность 7 22.12.2021, 8:12

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Решение принято из-за угрозы вторжения России на территорию Украины.

Ввиду передвижения российских войск возле границы с Украиной НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt в среду, 22 декабря, со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде. Также другие подразделения NRF, включая силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, были приведены в состояние повышенной готовности. По информации Die Welt, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.

Германия возглавит VJTF в 2023 году

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. В ее состав входят около 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. В настоящее время группу возглавляет Турция, а в 2023 году командование перейдет к Германии.

Войска на границе России и Украины

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самыми жесткими санкциями на случай такого сценария. Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО, а альянсу отказаться от военной деятельности в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

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