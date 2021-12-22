Литва намерена расторгнуть соглашение о транспортировке белорусского калия 7 22.12.2021, 8:16

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Фото: delfi.lt

Вильнюс получил возможность аннулировать договор в одностороннем порядке.

Литовская правительственная комиссия заявила во вторник, что соглашение, подписанное в 2018 году государственной железнодорожной компанией о транспортировке калийных удобрений, проих, находящейся под санкциям, идет вразрез с интересами национальной безопасности. Это позволяет правительству расторгнуть договор с «Беларуськалием», сообщает «Голос Америки».

Государственная компания-производитель калийных удобрений «Беларуськалий» оказалась под американскими санкциями год спустя после начала репрессий режима в отношении мирных граждан, пытающихся опротестовать результаты президентских выборов, на которых, как заявили власти, победил Александр Лукашенко. Западные страны считают результаты выборов фальсификацией.

Запрет на продажу калийных удобрений вступил в силу 8 декабря, однако транспортировка калийных удобрений через Литву до сих пор продолжается, так как того требуют условия подписанного с «Беларуськалием» соглашения.

Продолжение транспортировки белорусского калия вызвало общественный резонанс в Литве, которая является одним из самых активных европейских критиков нарушений прав человека, совершаемых в Беларуси, и союзником США. Многие потребовали, чтобы в отставку ушла премьер-министр Ингрида Шимоните, хотя на прошлой неделе она заявила, что останется на своем посту.

Для того, чтобы разрядить ситуацию, в отставку согласился уйти глава Литовских железных дорог (LTG ) Мантас Бартушка.

Беларусь, не имеющая выхода к морю, использует литовский порт в Клайпеде для экспорта продукции «Беларуськалия», одного из крупнейших в мире производителей удобрений для сельскохозяйственных культур, являющегося основным источником поступлений иностранной валюты в госбюджет.

Ранее Бартушка заявлял, что санкции, введенные США, не повлияли на договор о транспортировке, заключенный с «Беларуськалием», и, что, если LTG расторгнет его без законных оснований, это может обернуться судебными разбирательствами в международном арбитраже и штрафами, способными привести к банкротству компании.

Решение, принятое правительственной комиссией относительно соглашения от 2018 года, предусматривает внесение поправки, дающей Вильнюсу право на прекращение действия договора и остановку транспортировки калия.

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