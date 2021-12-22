Хроническая болезнь лукашистов 9 22.12.2021, 8:19

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Почему Беларусь увязла в долгах?

По состоянию на 1 ноября суммарные долги крупных и средних компаний Беларуси составили 160,2 млрд рублей, превысив прогнозный показатель ВВП. Согласно постановлению Минэкономики №4 от 12 марта 2021 года ВВП Беларуси за 2021 год ожидался на уровне 158,5 млрд рублей.

Долги по кредитам и займам достигли 93,2 млрд руб., по кредиторской задолженности — 67 млрд рублей. А просроченная задолженность (не погашенная в сроки) составила 10,1 млрд рублей.

Насколько острая это проблема для белорусской экономики? Есть ли у правительства план по оздоровлению отечественных флагманов? Эти вопросы газета «Белорусы и рынок» адресовала доктору экономических наук Борису Желибе.

— Суммарная задолженность наших предприятий по кредитам и займам, плюс кредиторская задолженность уже пару лет превышают ВВП страны в рублях. Сложилась ненормальная ситуация, когда белорусские предприятия в среднем отдают от трети до 40% выручки на погашение долгов. Это очень много, потому что ничего не остается на развитие производства, тормозит его. Тем более, что за последние 10 лет уменьшаются капиталовложения в основные средства. Эта тенденция очень настораживает, поскольку ведет к износу основных средств — они не обновляются в полной мере, что ведет к ухудшению качества продукции.

И ко всему прочему есть предприятия, которые находятся в безвылазных долгах, например, Гомсельмаш, БМЗ. В начале года, чтобы спасти БМЗ от банкротства, Минфин выпустил валютные облигации на сумму более 600 млн долларов, которую в основном купили банки. Долговое обременение – хроническая болезнь нашей экономики. Суммарные долги уже пару лет как перекрыли ВВП. Сейчас ВВП увеличивается, но и растут и долги. Пока не удается хотя бы установить перекрытие ВВП, ситуация усугубляется и подрывает основы экономического развития страны.

— Правительство видит проблему? Есть ли у Совмина план по ее решению?

— Долговую проблему решали по-разному и много раз: долги пытались оформить в облигации, предлагали банкам покупать контрольные пакеты акций должников. Но банки тоже в свое время отказались — зачем им непроданные активы? Проблема никак не решается, она просто откладывается и откладывается. Даются отсрочки на 10 и более лет по долгам, а это фактически их списание, есть и чистое списание долгов, в основном, у государственных предприятий. В списке утопающих находится и Белшина, и другие наши флагманы.

Сегодня, как мне кажется, эта проблема отошла на второй план. Правительство находится в эйфории от скачкообразного роста экспорта во втором и третьем кварталах, звучат заявления о небывалом росте ВВП за последние 12 лет. Но это не так.

Самый большой ВВП — более 78 млрд долларов — был в 2014 году. Этот уровень мы еще не достигли (и не достигнем) в 2021 году. А самый большой экспорт (с учетом известной схемы «растворители-разбавители») у нас был в 2012 году. Так что за последние 10-12 лет — это не самые лучшие показатели. Сложилась очень удачная конъюнктура на наши экспортные товары: калийные удобрения, нефтепродукты, древесину. Конечно, правительство очень всем довольно. Правда, его очень заботят санкции, которые начинают действовать, поэтому оно готовится к ним, пытаясь переориентировать экспорт на азиатские страны, Китай, страны Африки.

А о возможном лечении хронической болезни со стороны правительства ничего не слышно.

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