Остановить «Омикрон»: в Израиле начали делать четвертую прививку от коронавируса 12 22.12.2021, 8:24

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Вакцинацию будут проводить препаратом Pfizer гражданам от 60 лет и медицинскими работниками.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил о начале кампании по вакцинации четвертой прививкой от коронавируса, чтобы сдержать распространение штамма Омикрон.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вакцинацию будут проводить препаратом Pfizer гражданам от 60 лет и медицинскими работниками.

«Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от COVID-19, и мы продолжаем быть впереди с четвертой дозой», — заявил глава правительства.

В Минздраве Израиля уточнили, что четвертую прививку могут получить те, у кого после предыдущей прошло более четырех месяцев. Также центрам вакцинации рекомендовали сократить сроки между второй и третьей прививкой.

19 декабря премьер-министр Нафтали Беннет заявил о начале пятой волны коронавируса в стране.

По прогнозам Беннета, уже через 3−4 недели, а возможно и раньше, в стране произойдет резкий скачок заболеваемости.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон?

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон «вызывающим опасения». В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться более устойчивым к вакцинам и поставить под угрозу усилия по борьбе с пандемией.

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки, из-за новой мутации коронавируса. В ЮАР раскритиковали такие меры и назвали их «наказанием» для страны.

В ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма Омикрон.

Украина с полуночи 3 декабря запретила въезд иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней.